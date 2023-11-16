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الأردنيون يواصلون دعم غزة ويدينون الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

11/16/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواصل جهات شعبية ونقابية وحزبية في مختلف المدن بالمحافظات تنظيم فعاليات تضامنية مع الأشقاء بقطاع غزة، وسط استمرار التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والتدخل الجاد لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين بالقطاع.
ونظمت فاعليات شبابية في محافظة العقبة بالتعاون مع مديرية الشباب مهرجان خطابي، دعما لصمود الأهل بغزة، ومواصلة التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الأشقاء بالقطاع وضربه بعرض الحائط كل القوانين الانسانية والدولية.
وأكد المتحدثون في المهرجان الذي أقيم على ملعب نادي الأمير حمزة على ضرورة التفريق بين المقاومة والنضال لتحرير الأرض ونيل الحرية، وبين القتل والتدمير الذي يقوم به الاحتلال.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عماد عمر على استنكار المجتمع الأردني بكافة شرائحه الجرائم الصهيونية البشعة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين قضوا في غزة وجلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الذي تقوم به قوات الاحتلال لتغطية الفشل والهزيمة، مؤكدين أن غزة باقية لأهلها المتشبثين بها الصابرين على جراحهم.
وأكد عمر العشوش رئيس هيئة شباب كلنا الأردن أن موقف الأردن قيادة وشعبا هو الأقوى والأكثر التصاقا بتداعيات الحرب على غزة، كما أنه دائما الأقوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم صموده حتى نيل حريته بإقامة دولته على أرضه.
رئيسة تجمع لجان المرأة تمارا الفاخري تحدثت عن تكاتف الجميع بالوقوف خلف مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وجهوده المكثفة والحثيثة وقراراته الشجاعة لجهة وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة.
المتحدث باسم الأندية والهيئات الشبابية علي الزوايدة رئيس نادي قرى حوض الديسة ذكر أن تماسك الجبهة الأردنية الداخلية يشكل دعامة قوية في مناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وطالب المتحدثون من منظمات المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب على الإنسانية في غزة ووقف القتل الممنهج دون مراعاة لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية والإنسانية.
وكان منتدون في إربد، خلال ندوة نظمتها كلية الشريعة في جامعة اليرموك أكدوا أن بشائر النصر في غزة واضحة، وأن أهل غزة لا يهابون ولا يخافون الموت وإنما يحبون الشهادة.
واعتبروا أن الحرب على غزة كشفت عورات الغرب الفكرية ونظرتهم إلى المسلمين، وكيف يكرهون أن يكون للناس في غزة حق في الحياة.
واعتبر متحدثون بالندوة أن الحرب على غزة أسقطت حضارة الغرب التي تدعي الإنسانية، وتم إسقاط مخطط التطبيع، وإسقاط مخطط صفقة القرن وتهجير أهل غزة، وإسقاط الوحدة الداخلية للعدو وإحداث شرخ بينهم.
وفي حوارية أقيمت بعجلون حول الموقف الأردني تجاه فلسطين وغزة، أكد متحدثون أن الدولة الأردنية ومنذ بدايات تأسيسها قدمت كل أشكال الدعم والمساندة للأخوة العرب، وأن القضية الفلسطينية امتازت بالدعم الأكبر والمساندة الى أن أصبحت القضية الفلسطينية قضية الهاشميين الخاصة. وشددوا على أن ما يجري في فلسطين وغزة هو جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأن العدو الصهيوني تجاوز كل الحدود.
وتطرقت الندوة الى استعراض مواقف الأردن وجلالة الملك الداعمة للأهل في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، وأن جلالة الملك قاد وما يزال الجهود الدبلوماسية الكبيرة لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم لوقف هذا العدوان الغاشم وأن يكون هناك حلا سياسيا لكل ما يجري وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستعجل.

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