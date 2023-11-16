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صمود الغزيين حالة استثنائية تستوقف علم الصدمات النفسية للحروب

11/16/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






تحت عدوان وقصف وحشي متواصل على قطاع غزة، وسقوط الشهداء والجرحى في كل لحظة، في أوضاع مأساوية فقدت كل مقومات الحياة حتى استعصت قطرة الماء، ما يزال صمود أهل القطاع يزداد ثباتا، في مشهد لم يعرفه العالم من قبل في مثل النوع من الحروب الهمجية التي انتهكت كل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.
هذا الثبات غير المفهوم لدى الكثير وأولهم حكومة وجيش الاحتلال، كان مدار حوار وتوضيح، في ندوة أقيمت بجامعة اليرموك حول الأبعاد النفسية لأحداث غزة، والتي اكد فيها المتحدثون أن ما نشهده من صمود وثبات للأهل في غزة رغم كل مشاهد القتل والدمار والقسوة والوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال بدأ يستوقف العالم ويدخل عوامل جديدة لآثار الصدمات النفسية في ضوء الحروب على الأشخاص.
ووفقا لمتحدثين، فإن الأحداث التي ترتبط بالحرب تؤدي إلى الصدمات النفسية، وتختلف تبعا لعوامل عديدة، أبرزها الجنس والمرحلة العمرية.
ولفتوا إلى أن هناك اختلافات بين الأفراد في درجة تأثرهم بالأحداث الجارية بالحرب، فالأطفال والأشخاص الذين يتصفون بالهشاشة النفسية هم أكثر عرضة للتأثر بهذه الأحداث وقد تظهر عليهم بعض الأعراض كالشعور الدائم بالخوف والتوتر والحزن العميق والشعور بالذنب بالإضافة إلى اضطرابات النوم والأكل والانسحاب الاجتماعي.
وبمقارنة ما تؤكده الدراسات عن ما يمكن أن يعانيه اللأشخاص من اضرابات نفسية جراء مشاهد القتل والدمار مع صورة الصمود والثبات التي يقدمها الأشقاء بغزة، بدأ العالم يتنبه لعوامل لم تكن تؤخذ بالحسبان عند تقيم الأثر النفسي على الأشخاص جراء الحروب.
وتقول الدكتورة منار بني مصطفي هذا الخصوص إن العالم بدأ ينتبه لعامل مهم ومهم في التأثير فيما يخص الصدمات النفسية في ضوء العدوان الدائر على قطاع غزة، وهو عامل الإيمان والثبات، من خلال الإيمان بالله المستمدة من العقيدة الإسلامية، والثبات على الموقف وعدالة القضية الفلسطينية، وهو ما لا يتم الانتباه له في الحروب عادة، فقد لاحظت كل شعوب العالم حجم الإيمان الموجود لدى أهل غزة، رغم ما يقدموه في لحظة، من شهداء وجرحى، ومع ذلك "يحمدون الله" مباشرة بكل رحابة صدر على ما يتعرضون له من عدوان سافر.
وتتابع: أن الأحداث التي ترتبط بالحرب تؤدي إلى الصدمات النفسية من خلال التعرض للقصف وإطلاق النار مباشرة والتهجير القسري والتعرض للضرب والتعذيب وفقدان أحد أفراد الأسرة والاحتجاز في مكان ما، ومشاهدة أحداث العنف وعدم الحصول على موارد الحياة الأساسية كالدواء والغذاء.
وتلفت إلى أن الصدمات النفسية للحروب تختلف تبعا لعوامل عديدة، أبرزها الجنس والمرحلة العمرية، فمثلا وجدت الدراسات النفسية أن النساء والأطفال هم الأكثر تأثرا والأكثر ضررا، على الرغم من أن الرجال قد يكونون في خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى عوامل القرب والبعد من أحداث الحرب.
وأشارت إلى دراسات علمية أُجريت على قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، أظهرت أن السكان في القطاع بشكل عام لديهم زيادة واضحة في انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية، كما أن الأطفال والمراهقين من 10-19 عاما تظهر لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 32.7 %.
وأضافت أن صدمة الحرب تتسبب بالعديد من الأعراض النفسية والجسدية للأفراد، أبرزها الإحساس بالخوف والحزن الشديد واليأس أحيانا، والترقب والقلق المستمر من المستقبل، وصعوبة السيطرة على الانفعالات والمشاعر كالبكاء والصراخ والإحساس بالإحباط والغضب والتوتر واليأس والاكتئاب.
ويقول الدكتور فراس قريطع إن هناك آثارا نفسية للمشاهد المؤلمة في غزة على الأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص، مبينا أن هناك اختلافات بين الأفراد في درجة تأثرهم بالأحداث الجارية، فالأطفال والأشخاص الذين يتصفون بالهشاشة النفسية هم أكثر عرضة للتأثر بهذه الأحداث وقد تظهر عليهم بعض الأعراض كالشعور الدائم بالخوف والتوتر والحزن العميق والشعور بالذنب بالإضافة إلى اضطرابات النوم والأكل والانسحاب الاجتماعي.
ولفت إلى الآثار النفسية لمشاهد القتل والتدمير القاسية قد تظهر بعد أسابيع أو ربما أشهر ويستمر تأثيرها لفترات طويلة بحسب طبيعة الشخص المتأثر بها وبنيته النفسية، مؤكدا أنه وبالرغم من قسوة ما يجري في غزة إلا أن البعض يمتلك سمات شخصية تساعده في تحسين المناعة النفسية وتجعله أقدر على مواجهة الصدمات.
وأشار قريطع إلى أن هنالك العديد من الإستراتيجيات التي تساهم في الحد من التأثير السلبي لمشاهد العنف على الأشخاص كالتنفيس الانفعالي والابتعاد عن الكبت المستمر للمشاعر والتواصل مع شبكات الدعم الاجتماعي وإعادة تأطير التفكير حيث إن أفكارنا هي التي تصنع مشاعرنا بالإضافة إلى الحفاظ على الإيقاع المعتاد للنشاطات اليومية وتعزيز الجوانب الروحية.
وعن أطفال غزة، أكد أنهم يمرون في مراحل نمائية حرجة تتطلب منا الاهتمام بهم ومنحهم بيئة آمنة تساعدهم على النمو النفسي والعقلي بعيدا عن الصدمات من خلال عدم تعريضهم بشكل مباشر للمشاهد المؤلمة والحديث معهم عما يجري بما يتناسب مع أعمارهم وتشجيعهم على الحديث عن مشاعرهم والمشاركة في النشاطات التعبيرية والترفيهية.
ويقدم كل من بني مصطفى وقريطع مجموعة من الإستراتيجيات التكيفية الممكنة للتخفيف من حدة الآثار النفسية للحرب على الفئات التي تعايشها، وعلى الفئات التي تتابع مشاهدَ من آثارها عبر شاشات التلفزة، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارا إلى العوامل التي تجعل بعض الفئات تعاني من مستويات عالية من التوتر النفسي والصدمة جراء الحروب وويلاتها، كفقد الأقارب أو الضرر الجسدي أو الضرر المادي، لافتين إلى أنهم يقعون ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية تساعد في تحسين حالتهم النفسية وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات، كما تم التأكيد على الاضطرابات النفسية المحتملة كنتيجة لتلك الأحداث الصادمة.

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