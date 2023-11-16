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العقبة.. أطفال يوثقون بريشاتهم جرائم الاحتلال بحق أقرانهم بغزة

11/16/2023 2:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






رسومات بريشات أطفال العقبة، تجاوزت العمل الفني نحو تجسيد للحقائق وتعبير عن صدق المشاعر الحزينة لما يتعرض له أقرانهم في غزة، بريشاتهم البسيطة، يتخيلون ويوثقون عمليات القتل وهمجية الاحتلال الصهيوني الذي يغتصب الأرض، ويفتك بالطفولة.
لوحات ستبقى للأبد معلقة ليس فقط على الجدران بل في صميم الذاكرة والوجدان، تعكس صدق التضامن والانتماء، والرؤية المبكرة للقضية الفلسطينية، وأطفال فلسطين وغزة وأحلامهم وحقهم في العيش كبقية الأطفال.
صور للشهداء والعلم الفلسطيني، وأخرى للركام جراء القصف الهستيري لجيش الاحتلال الصهيوني، تعبر عن دعم القضية الفلسطينية وأطفال القطاع المكلوم.
يقول الطفل محمد الرواشدة، إنه يحصي عدد الشهداء الأطفال الذين يسقطون بالعشرات كل يوم جراء القصف المتواصل على قطاع غزة ويجسد ذلك في رسومات تعبيرية، مؤكداً أننا كأطفال في الأردن والعقبة نتضامن بكل قدراتنا مع أطفال قطاع غزة الذين ينامون في العراء دون مأوى وفي خيام هشة يفتقدون لأبسط مقومات العيش، حتى الماء بات صعب المنال، وفوق ذلك هم عرضة للقصف في أي لحظة.
بكلمات تعكس حجم تضامن الأطفال مع أقرانهم بغزة، ومعايشة ما يتعرضون له، يقول الطفل محمود القرالة: "قلوب أطفال العقبة مع قلوب أطفال غزة، لن نتخلى عنكم ونسأل الله أن يخلصكم من المجرمين الصهاينة".
ويتابع بعفوية: "نجمع التبرعات في المدرسة لدعم أطفال غزة، نشعر بالحزن الشديد عند رؤية الأطفال تحت الركام وفي المستشفيات، الأطفال لا يتحملون هذا العذاب، ولا ذنب لهم، ويجب وقف الحرب في غزة".
وأشارت الطفلة ميار الغرايبة، إلى "أنها لأول مرة تمسك فرشاة الألوان، وعبّرت عما بداخلها عندما شاهدت أطفال غزة عبر الشاشات الفضائية والقصف المتواصل يفتك بهم دون رحمة، ومنهم من يفقد حياته ومنهم من يفقد أهله".
رئيس جمعية أيلة للثقافة والفنون علي كريشان يقول إنه حرص من خلال جمعيته التي تعنى بالرسومات التشكيلة بإقامة يوم مفتوح لأطفال العقبة بهدف تنمية الوعي والحس الوطني لديهم وزرع ثقافة الصمود والانتماء وإعطائهم المجال للتعبير بكل حرية وعفوية عن شعورهم وأفكارهم تجاه ما يحدث في فلسطين والتصدي لحملات إعلامية مشبوهة تحاول تزوير الحقائق فيما يتعلق بحق العرب التاريخي في فلسطين وتصوير النضال الفلسطيني على أنه إرهاب.
وأكد كريشان أن الأطفال عبروا بأناملهم وألوانهم النابضة بالمحبة عن التضامن مع أطفال غزة الصامدين وعن النصر والصمود، وعن المعاناة وتضحية الأمهات هناك.
وبين الرسام التشكيلي بسام المجالي أن الأطفال في المرسم يرسمون بمشاعر صادقة وبحزن وعطاء لما يتعرض له الأطفال في غزة وعموم المناطق الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الأطفال بريشاتهم وما يتخيلون وثقوا عمليات القتل وهمجية الاحتلال الصهيوني الذي يغتصب الأرض.
وأضاف المجالي أن للفن والرسم دورا كبيرا في التعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني، وأن بساطة الأطفال تساعدهم على التعبير عن ذلك، مشيرا إلى أن ما شاهده من رسومات للأطفال يعبّر عن قدرتهم على التعبير عن رؤيتهم للقدس في مخيلتهم والصور المشبعة بخيال الأطفال وأمانيهم، ورؤيتهم الإبداعية، وحلم أطفال فلسطين بالسلام والازدهار والحياة الطبيعية الكريمة.

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