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مضبطهم وفي الجيب - جريدة الوطن السعودية

11/16/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت تظهر الأخبار السارة تباعا، إذ تم افتتاح مصنع شركة السيارات ((لوسيد)) في السعودية، وأيضا شركة ((هيونداي)) ستفتتح مصنعا للسيارات في المملكة، وهناك شركة السيارات ((سير)) في الطريق، والآن العمل على قدم وساق لتهيئة البنية التحتية المتكاملة لصناعات السيارات وقطعها ومستلزماتها وإكسسواراتها، وأيضا إنشاء بنية تحتية حديثة لصناعة البطاريات الكهربائية وخصوصا للسيارات الكهربائية، مجهود واضح وملموس والجميع يرى نتائجه على الأرض وفي وقت قصير بكل المقاييس من ((صندوق الاستثمارات العامة)) الذي هو إلى حد كبير عراب هذه المشاريع، ولكن ماذا عن الضفة الأخرى؟
وكلاء السيارات في المملكة قدماء بقدم دخول السيارات للمملكة وتاريخهم يمتد لعقود طويلة، وعديد منهم أصبح مليارديرا من تجارة السيارات لعقود، لكن بعضهم للأسف لم يقدم شيئاً يذكر أو قيمة تصنيعية مضافة للبلد خلال سنوات !
بل إن بعضهم ينطبق عليه ((أحشفا وسوء كيلة!)) أسعار سياراته غالية مقارنة بالسوق العالمي والمنطقة، ولا داعي لذكر أمثلة، فالإنترنت مليء بالمقارنات بين أسعار السيارات عند بعض الوكلاء والخارج، أما الصيانة، فالشكاوى العديدة من صيانة الوكلاء تملأ أحاديث التواصل الاجتماعي، وأما قطع الغيار وما أدراك ما قطع الغيار، فهذه قصة بحد ذاتها، فرغم التأخير الحاصل من بعض الوكلاء فإن الأسعار خيالية في كثير من القطع، وهناك فيديوهات عديدة لبعض المهتمين تشرح الفرق الكبير، وقد يصل لأضعاف بين أسعار قطع الغيار بين بعض الوكلاء والمواقع العالمية! ورغم كل هذه المشاكل التي ذكرنا لنتركها قليلاً على جنب ونتحدث عن موضوع المقال، وهو لماذا لم يقم بعض الوكلاء بنقل تقنية وتصنيع حتى برغي في السيارات للوطن؟ رغم أنه وكيل لعقود وينعم بخيرات المواطنين الذين هم الزبون الأول للشركة؟!
هل تعود البعض على الكسل وتأتيه السيارة من المصنع جاهزة ويضع عليها هامش ربحه الكبير وهو جالس وربما حتى بالغ بأسعار الميزات والإكسسوارات والاختيارات! ولا يريد أن يدوخ نفسه حتى ولو تصنيع برغي أو قطعة غيار من سيارة؟
يقال إن بعض الوكلاء كان يدعي في حديث المجالس أنه ((مضبط الشركة الأم للسيارات وإنهم في جيبه!)) حتى كان البعض يشعر أنهم لا يتخذون قرارا في مجلس الإدارة إلا ويشاورونه! طيب ما دام أن لديه هذا النفوذ وراه ما طلب منهم ينقلون تقنية حتى لو برغي من السيارة حتى لو ((مُصينع)) تصغير مصنع، للمملكة، بما أنها زبون ممتاز للسيارات؟! يا عزيزي كما يقول المثل ((ورنا ركضك بالسروال)) نحن ننتظر هذا البرغي من سنوات!
هل الموضوع مجرد هياط مجالس أو أنه ما وده يدوخ نفسه في التصنيع دامها تجيه بارده مبردة؟!
قد يقول قائل، إن صندوق الاستثمارات لديه الإمكانات لذلك نجح في توطين صناعة السيارات ونقل التقنية بينما بعض الوكلاء لم يفعلوا لأنه ليس لديهم الإمكانات - رغم الادعاءات أن لديهم إمكانات- لكن الرد على ذلك أقرب ما يكون المثل البدوي ((إذا اشتهت العين ساقت الرجل!))، صندوق الاستثمارات كان لديه الرغبة والشغف والالتزام لذلك نجح بينما بعض الوكلاء لا يملك أيا من ذلك، والرد الآخر أن بعض الدول ليس لديها الإمكانات المكتملة ومع ذلك نقلت بعض مصانع السيارات إليها بمجهودات شخصية من رجال أعمالها، بينما المملكة لديها الإمكانات الكبيرة وأيضا صناعة معادن وبلاستيك متطورة وهذا غير الدعم الكبير من الدولة والقروض الميسرة الخ... ولو أن أحد الوكلاء رغب والتزم لوجد كل الدعم من الحكومة، لكن هل كان هناك جدية من بعض الوكلاء؟!
ما زلت أرى أن بعض القطاع الخاص لم يؤدِ دوره المأمول، والتي شجعته للقيام به الرؤية، رغم تهيئة كل الظروف والعوامل المساعدة، أما قصة الوكلاء وتوطينهم لصناعة السيارات في المملكة إن وجد لا تبدو مثالا مأمولا لولا تدخل صندوق الاستثمارات العامة!
لا أعرف كيف ينظر عديد من وكلاء السيارات لأنفسهم ودورهم في الرؤية ودورهم المستقبلي في خضم هذه التطورات المتسارعة والحديثة والإبداعية في الرؤية، هل سيبقون على حالهم أم سيتكيفون مع التطور الذي يحصل؟ ربما نقطة الضوء التي أراها في الموضوع أن لديهم وزيرا استثنائيا ورجلا استراتيجيا ينظر للمستقبل بحكمة الدكتور ماجد القصبي، قد جلس معهم عدة مرات وكعادته أعطاهم بدبلوماسية ورقي تلميحا وإشارات، ولكن يبدو أن البعض لا يتفهم رقي حديثه، فما زالت (روح الشريطي مستترة داخليا في بعض وكلاء السيارات)، حتى لو لبس البشت، ربما يحتاجون لمصارحة أنفسهم أولا ماذا يريدون أن يكونوا في المستقبل؟ فدوام الحال من المحال، ومن ثم يذهبون لوزارة التجارة ويناقشون إستراتيجية ما يمكن عمله مستقبلا للتطور بالقطاع!

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