CNTXT تعلن عن تعيينها كموزع حصري لخدمات منصة Google Cloud للعملاء في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) بعد إطلاق مركز بيانات Google Cloud الجديد في المملكة العربية السعودية بنجاح يوم أمس، تم تعيين CNTXT كموزع حصري لـ Google Cloud للمؤسسات السعودية والشركات العالمية التي ترغب في شراء خدمات منصة Google Clou من خلال الشركات المتواجدة في السعودية.

بتعاون مشترك بين CNTXT و Google Cloud في المملكة، ستقوم CNTXT أيضا بدعم شركاء Google Cloud في المملكة لتوفير خدمات سحابية متخصصة ومُدارة. وستركز CNTXT على تسهيل انتقال وانضمام مزودي البرمجيات المستقلين (ISVs) السعوديين إلى الحوسبة السحابية وسوق Google Cloud، وتشجيع المزيد من تطوير البرمجيات ونشرها.

كما تقدم CNTXT دعمًا لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة من خلال تعاونه الاستراتيج مع المؤسسة السعودية لتقنية المعلومات (SITE ) و Fortanix . وتهدف هذه الشراكة الفريدة إلى تقديم حلول أمنية لعملاء Google Cloud تعتمد على منطقة Google Cloud الجديدة داخل البلاد.

Google Cloud هي منصة حديثة ومبتكرة للحوسبة السحابية، و Shared Fate هي طريقة جديدة للتعاون وإدارة المخاطر وتحقيق النجاح في نظام مسؤولية مشتركة. هذه المبادرة تؤكد التزام Google Cloud وCNTXT بتقديم حلول تساعد الشركات على تلبية متطلبات أمن البيانات والقوانين للمؤسسات في السعودية.

CNTXT هي شركة تأسست العام الماضي كشراكة بين أرامكو و Cognite، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، ومقرها في الرياض. هذه الشراكة مع Google Cloud تؤكد التزام CNTXT بقيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

صرح نبيل النعيم، نائب رئيس أرامكو الأول للتحول الرقمي وتقنية المعلومات فقال:“تلعب CNTXT دوراً هاماً ومحورياً بالتعاون مع شركائها المتميزين في قيادة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في المملكة، وهو أمر يستحق التقدير والاحترام. إن تفانيهم الدائم في تمكين وتطوير المواهب المحلية يتماشى تماماً مع سعينا لجعل المملكة رقمية. هذه بداية عصر جديد، ومعلم رائع في العالم الرقمي للسعودية يؤدي إلى تقدم لا مثيل له وإمكانيات لا حدود لها.”

عبد الرحمن الذهيبان، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في Google Cloud:“تعد Google Cloud من أوائل الشركات الرائدة في إطلاق مركز بيانات للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، وهو دليل واضح على التزامنا بقيادة التحول والتطور الرقمي للمنطقة.”

كما قال بدر الماضي، مدير Google Cloud في المملكة العربية السعودية:“ستساعد شراكتنا مع CNTXT في دعم خطط Google Cloud لتمكين كل شركة وكل شخص من الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى العمل معاً مع CNTXT وجميع شركائنا لتمهيد الطريق للتحول الرقمي للمملكة والتعاون على دعم الشركات من جميع الأحجام في البلاد لتسريع تحولها الرقمي وتطوير عملياتها وخفض تكاليفها وتوفير تجربة عملاء استثنائية.”

وأوضح عبد الله جروان، الرئيس التنفيذي لـ CNTXT:“إننا فخورون بأن نكون شركة رائدة في الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في المملكة. وسيدعمنا تعاوننا مع Google Cloud في العمل على تسريع التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. ونحن مصممون على بناء مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً تكنولوجيا للمملكة.

حول CNTXT

CNTXT، شركة مشتركة بين أرامكو السعودية و Cognite، هي شركة رائدة في التحول الرقمي مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. وتهدف CNTXT إلى تقوية المؤسسات من خلال التكنولوجيا والابتكار، وتستفيد من الشراكات الاستراتيجية وشبكة من الموزعين القوية لتسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في المملكة.