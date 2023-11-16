CNTXT تعلن عن تعيينها كموزع حصري لخدمات منصة Google Cloud للعملاء في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) بعد إطلاق مركز بيانات Google Cloud الجديد في المملكة العربية السعودية بنجاح يوم أمس، تم تعيين CNTXT كموزع حصري لـ Google Cloud للمؤسسات السعودية والشركات العالمية التي ترغب في شراء خدمات منصة Google Clou من خلال الشركات المتواجدة في السعودية.
بتعاون مشترك بين CNTXT و Google Cloud في المملكة، ستقوم CNTXT أيضا بدعم شركاء Google Cloud في المملكة لتوفير خدمات سحابية متخصصة ومُدارة. وستركز CNTXT على تسهيل انتقال وانضمام مزودي البرمجيات المستقلين (ISVs) السعوديين إلى الحوسبة السحابية وسوق Google Cloud، وتشجيع المزيد من تطوير البرمجيات ونشرها.
كما تقدم CNTXT دعمًا لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة من خلال تعاونه الاستراتيج مع المؤسسة السعودية لتقنية المعلومات (SITE ) و Fortanix . وتهدف هذه الشراكة الفريدة إلى تقديم حلول أمنية لعملاء Google Cloud تعتمد على منطقة Google Cloud الجديدة داخل البلاد.
Google Cloud هي منصة حديثة ومبتكرة للحوسبة السحابية، و Shared Fate هي طريقة جديدة للتعاون وإدارة المخاطر وتحقيق النجاح في نظام مسؤولية مشتركة. هذه المبادرة تؤكد التزام Google Cloud وCNTXT بتقديم حلول تساعد الشركات على تلبية متطلبات أمن البيانات والقوانين للمؤسسات في السعودية.
CNTXT هي شركة تأسست العام الماضي كشراكة بين أرامكو و Cognite، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، ومقرها في الرياض. هذه الشراكة مع Google Cloud تؤكد التزام CNTXT بقيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
صرح نبيل النعيم، نائب رئيس أرامكو الأول للتحول الرقمي وتقنية المعلومات فقال:“تلعب CNTXT دوراً هاماً ومحورياً بالتعاون مع شركائها المتميزين في قيادة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في المملكة، وهو أمر يستحق التقدير والاحترام. إن تفانيهم الدائم في تمكين وتطوير المواهب المحلية يتماشى تماماً مع سعينا لجعل المملكة رقمية. هذه بداية عصر جديد، ومعلم رائع في العالم الرقمي للسعودية يؤدي إلى تقدم لا مثيل له وإمكانيات لا حدود لها.”
عبد الرحمن الذهيبان، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في Google Cloud:“تعد Google Cloud من أوائل الشركات الرائدة في إطلاق مركز بيانات للحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، وهو دليل واضح على التزامنا بقيادة التحول والتطور الرقمي للمنطقة.”
كما قال بدر الماضي، مدير Google Cloud في المملكة العربية السعودية:“ستساعد شراكتنا مع CNTXT في دعم خطط Google Cloud لتمكين كل شركة وكل شخص من الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى العمل معاً مع CNTXT وجميع شركائنا لتمهيد الطريق للتحول الرقمي للمملكة والتعاون على دعم الشركات من جميع الأحجام في البلاد لتسريع تحولها الرقمي وتطوير عملياتها وخفض تكاليفها وتوفير تجربة عملاء استثنائية.”
وأوضح عبد الله جروان، الرئيس التنفيذي لـ CNTXT:“إننا فخورون بأن نكون شركة رائدة في الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في المملكة. وسيدعمنا تعاوننا مع Google Cloud في العمل على تسريع التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. ونحن مصممون على بناء مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً تكنولوجيا للمملكة.
حول CNTXT
CNTXT، شركة مشتركة بين أرامكو السعودية و Cognite، هي شركة رائدة في التحول الرقمي مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. وتهدف CNTXT إلى تقوية المؤسسات من خلال التكنولوجيا والابتكار، وتستفيد من الشراكات الاستراتيجية وشبكة من الموزعين القوية لتسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في المملكة.
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