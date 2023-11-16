ثريدز ينفصل تدريجيا عن الانستجرام

MENAFN - Al Watan) قال آدم موسيري، المدير التنفيذي لتطبيق "ثريدز" (Threads)، إن المستخدمين الآن قادرون على حذف حساباتهم على التطبيق دون حذف حساب "إنستغرام" أيضا.

ويمكن للمستخدمين إزالة ملفاتهم الشخصية من تطبيق "ثريدز" بالذهاب إلى قسم الإعدادات، ثم النقر على "الحساب"، واختيار بعد ذلك حذف الملف الشخصي أو إلغاء تنشيطه.كشف المدير التنفيذي لتطبيق "ثريدز" Threads آدم موسيري، إن المستخدمين الآن قادرون على حذف حساباتهم على التطبيق دون حذف حساب "إنستجرام" أيضا.

حيث يمكن للمستخدمين إزالة ملفاتهم الشخصية من تطبيق "ثريدز" بالذهاب إلى قسم الإعدادات، ثم النقر على "الحساب"، واختيار بعد ذلك حذف الملف الشخصي أو إلغاء تنشيطه.

وكان هذا التغيير ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة بين مستخدمي "ثريدز"، حيث شعر الكثير منهم بالإحباط بسبب عدم القدرة على مسح ملف التعريف الخاص بهم على التطبيق من دون حذف حساباتهم على "إنستجرام" كذلك.

ويأتي التحديث بعد فترة وجيزة من تقديم "ميتا" لتغيير آخر في الإعدادات يسمح لمستخدمي "ثريدز" بإلغاء الاشتراك في الترويج لمشاركاتهم في الصفحات الرئيسية لكل من "إنستجرام" و"فيسبوك".

وعلى الرغم من هذه التغييرات، ما يزال "ثريدز" و"إنستجرام" مرتبطين ببعضهما البعض بشكل وثيق، حيث أن الانضمام إلى "ثريدز" يتطلب امتلاك حساب على "إنستجرام"، وتعتمد ميزة المراسلة الوحيدة في التطبيق على البريد المسجل في "إنستجرام".

كما يعتمد "ثريدز" أيضا على تواجد المستخدمين على "إنستجرام" للحصول على توصيات وميزات أخرى.

وعلى الرغم من أنه غير مرجح أن تقوم "ميتا" بفصل الخدمتين تماما، إلا أن هناك خطوات تشير إلى أن "ثريدز" قد يصبح أكثر استقلالية في النهاية.