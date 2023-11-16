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السعودية تشارك في الاجتماع رفيع المستوى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس

11/16/2023 2:24:36 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك ممثل المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أمس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال الدكتور الغامدي في الاجتماع: "إن مشهد التنمية العالمي أصبح أكثر تعقيداً وتحدياً، ويتعين على الدول المانحة أن تعمل على التنسيق والعمل معًا بشكل أفضل لدعم البلدان الشريكة في تحقيق أهدافها الإنمائية، حيث يعد التعاون الثلاثي أداة قيمة لتعزيز التعاون بين الدول المانحة والشركاء في العمل الإنمائي".
ولفت الدكتور الغامدي النظر إلى جهود المملكة في مجال التعاون الثلاثي على سبيل المثال، الشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق المجاعة في اليمن بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتعاون المملكة مع فرنسا لإطلاق برنامج المساعدات السعودي الفرنسي اللبناني خلال الأزمة الاقتصادية في لبنان، وفي الآونة الأخيرة شاركت المملكة كذلك في تعاون ثلاثي مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان.
وأكد بأن القدرة على الصمود والفقر طويل الأمد وعدم المساواة هي أمور مترابطة، وأن الأزمات والصراعات قصيرة المدى لديها تأثير أيضًا على هذه القضايا، ولذلك تتبنى المملكة نهجاً يركز على بناء القدرة على الصمود، ومعالجة الفقر وعدم المساواة على المدى الطويل، والاستجابة للأزمات قصيرة الأجل.
وأردف أن المملكة شاركت في أكبر مبادرة تنموية من نوعها في الشرق الأوسط "صندوق العيش والمعيشة"، وهو برنامج متعدد المانحين مع صندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، وصندوق قطر للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ رأس مال الصندوق 2.5 مليار دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار منح تدفعها الجهات المانحة للدول المستهدفة والباقي قروض ميسرة، ويدعم 33 دولة نامية لتعزيز القدرة على الصمود ومعالجة الاحتياجات التنموية من خلال معالجة أسباب الفقر في هذه البلدان، وساهمت المملكة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى من الصندوق. حضر الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمشاركين والمراقبين وعدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسة بيل وميليندا جيتس واللجنة الاستشارية للاتحاد التجاري ومجموعة الصناديق العربية، لمناقشة العديد من الموضوعات من أهمها تطور الشراكات وأهميته في العمل الإنمائي ومواءمة التمويل مع أهداف التنمية المستدامة.

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