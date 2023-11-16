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جامعة القصيم تتقدم 10 مراتب في تصنيف التايمز الدولي للجامعات العربية

11/16/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) احتلت جامعة القصيم المرتبة 24 في تصنيف التايمز الدولي للجامعات العربية 2023، لتأتي ضمن أفضل الجامعات العربية من بين 207 جامعة محققة معايير التأهل للتصنيف، وتم اختيارهم من 313 جامعة، حيث قفزت الجامعة من المرتبة 33 عربيًا في العام الماضي لتصل إلى المرتبة 24 هذا العام، ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة الجامعة الناجحة وتميزها المحلي والإقليمي والدولي.
كما جاءت الجامعة في المرتبة السابعة بين 32 جامعة سعودية حكومية، متقدمةً خمسة مراكز هذا العام محليًا، وفقًا لما أصدرته هيئة التايمز البريطانية للتعليم العالي في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023، وذلك حسب المعايير الشاملة والإطار العالمي لتقييم أنشطة الجامعات الأساسية والتي تشمل التعليم والبحوث والاقتباسات البحثية ونقل المعرفة والسمعة الدولية.
وتؤكد الجامعة على استمرار جهودها واهتمامها بالعملية التعليمية وجودتها بتظافر جهود منسوبيها كافة، والدعم الكبير للبحث العلمي، إضافة إلى توفير بيئة بحثية متميزة أدت إلى نتاج بحثي كان له أثر فعال في المجتمع والبيئة المحلية والإقليمية والدولية، بجانب دعم الجامعة المستمر لشراكة مجتمعية فعالة، وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات كافة.

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