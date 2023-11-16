جامعة القصيم تتقدم 10 مراتب في تصنيف التايمز الدولي للجامعات العربية

(MENAFN
- Al Watan) احتلت جامعة القصيم المرتبة 24 في تصنيف التايمز الدولي للجامعات العربية 2023، لتأتي ضمن أفضل الجامعات العربية من بين 207 جامعة محققة معايير التأهل للتصنيف، وتم اختيارهم من 313 جامعة، حيث قفزت الجامعة من المرتبة 33 عربيًا في العام الماضي لتصل إلى المرتبة 24 هذا العام، ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة الجامعة الناجحة وتميزها المحلي والإقليمي والدولي.
كما جاءت الجامعة في المرتبة السابعة بين 32 جامعة سعودية حكومية، متقدمةً خمسة مراكز هذا العام محليًا، وفقًا لما أصدرته هيئة التايمز البريطانية للتعليم العالي في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023، وذلك حسب المعايير الشاملة والإطار العالمي لتقييم أنشطة الجامعات الأساسية والتي تشمل التعليم والبحوث والاقتباسات البحثية ونقل المعرفة والسمعة الدولية.
وتؤكد الجامعة على استمرار جهودها واهتمامها بالعملية التعليمية وجودتها بتظافر جهود منسوبيها كافة، والدعم الكبير للبحث العلمي، إضافة إلى توفير بيئة بحثية متميزة أدت إلى نتاج بحثي كان له أثر فعال في المجتمع والبيئة المحلية والإقليمية والدولية، بجانب دعم الجامعة المستمر لشراكة مجتمعية فعالة، وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات كافة.
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