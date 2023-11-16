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النيابة العامة: السجن سنتين لمقيم ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

11/16/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لوافد من جنسية عربية بمخالفة (قانون) نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام مكافحة الغش التجاري.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، وصناعة وطباعة أغلفة عليها، وتخزينها ونقلها بما يخالف المقاييس المعتمدة؛ وذلك بقصد المتاجرة، مما ينتج عنه أضراراً بصحة الحيوان.
وأحالت النيابة المختصة المتهم للمحكمة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سنتين)، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يمارس مثل هذه السلوكيات المجرمة، التي تؤثر على حماية الثروة الحيوانية، وستطالب بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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