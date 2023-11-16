الجاسر يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25

(MENAFN
- Al Watan) عقد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 25 اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد بن حمود المعولي ورأس وفد المملكة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر .
وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، والتاريخ المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، وكذلك ما تم بشأن إستراتيجية النقل البري، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، وغيرها من المواضيع المهمة .
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