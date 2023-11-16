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الجاسر يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25

11/16/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 25 اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد بن حمود المعولي ورأس وفد المملكة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر .
وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، والتاريخ المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، وكذلك ما تم بشأن إستراتيجية النقل البري، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، وغيرها من المواضيع المهمة .

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