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12.842 وحدة حجم مبيعات أومودا لشهر أكتوبر

11/16/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت أومودا مؤخرًا عن أحدث أرقام الصادرات لشهر أكتوبر، حيث بلغ حجم تسليم المركبات ذات العلامة التجارية 12.842 وحدة، مما يحافظ على زخم النمو القوي من الأشهر السابقة. وقد تجاوزت مبيعات أومودا التصديرية التراكمية لهذا العام 130.000 وحدة، في حين أنها تتصدر بشكل شامل في مسار سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، حيث تشكل أومودا تدريجياً مستقبل موضة السفر.
باعتبارها حصاناً أسودا ناشئاً في المشهد الحالي لسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، نجحت أومودا، من خلال جماليات تصميمها العصري وتقنياتها الذكية المستقبلية والعديد من الشهادات الدولية الموثوقة، بتصنيع منتجات تتميز بالأداء والجاذبية البصرية. توفر هذه العروض للشباب العالمي سيارات دفع رباعي رياضية مخصصة و مزودة بالتكنولوجيا، مما يفتح المزيد من طرق السفر الرائدة.
التركيز بشكل مكثف على "الجيل الجديد"، وإنشاء جسور التواصل من خلال التجارب المصورة
وراء الأرقام المبهرة للمبيعات، يكمن حتماً تواصل أومودا الوثيق مع الجيل الجديد على مستوى العالم. في 6 أكتوبر، في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة، قطر، قامت أومودا ببناء ممر زمني مملوء بالخيال العلمي للمستهلكين. كان هذا المعرض الفريد من نوعه، الغني بتصور فني خاص، يدمج بسلاسة التواتر الجمالي للمستقبل مع تجاوز الزمان والمكان، مجتذبا العديد من المشاركين من الجيل الجديد الذين قدموا آراءً إيجابية، مما عزز تميز الشبان تجاه قيم العلامة التجارية.
في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر، استضافت أومودا مؤتمر تكوين البيئة الدولي لمستخدمي أومودا 2023، حيث دعت ممثلي المستخدمين من أكثر من 30 دولة حول العالم. شكل هذا المؤتمر تبادلاً عميقاً ومتابعة متبادلة بين أومودا ومستخدميها. من معارض ومبيعات المنتجات البيئية إلى فعاليات ركوب الدراجات منخفضة الكربون التي جمعت آلاف المستخدمين على مستوى العالم، سلطت أومودا الضوء على التزامها بتطوير النظام البيئي للمستخدم من خلال سلسلة من الفعاليات المتخصصة، وفي المؤتمر، أطلقت أومودا أيضاً العديد من أنشطة اختبار القيادة، وبتصميم جمالي مبهج وأداء قيادي متفوق، حازت أومودا على إعجاب كبير من قبل الحضور.
أومودا تحصد باستمرار جوائز الصناعة، وتُضاعف جهودها في التوسع على الصعيد العالمي
بينما تستحوذ أومودا باستمرار على استحسان الجيل الجديد من المستخدمين، فقد حققت أيضاً العديد من الجوائز المرموقة في الصناعة. في 31 أكتوبر، في حفل توزيع جوائز اختيار محرري Star CarSifu - المرموق في صناعة السيارات والذي تنظمه مجموعة Star Media Group الماليزية الشهيرة - فازت OMODA 5 بجائزة "أفضل سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم"Best Mid-Size Crossover/SUV ويأتي هذا التكريم في أعقاب الاعتراف بسمعة علامتها التجارية وجودتها من خلال دراسة جودة المركبات الجديدة في الصين التي أجرتها J.D. Power China ، مما عزز سلطتها في الصناعة.
في الآونة الأخيرة، مع وصول مركبات أومودا على التوالي إلى موانئ فيتنام وماليزيا والفلبين ومواقع أخرى، فهذا يظهر أن أومودا ستوفر خيارات سفر أكثر ذكاءً للشباب في منطقة جنوب شرق آسيا. ومن المقرر أن يتوسع تخطيطها في منطقة جنوب شرق آسيا بشكل أكبر. بدعم من المنتجات المتميزة والنظام البيئي للمستخدم، تعمل أومودا باستمرار على توسيع نطاق علامتها التجارية. وتتزايد خطواتها العالمية بشكل ثابت، مع إطلاقها في 15 سوقاً حول العالم.
في المستقبل، ستستمر أومودا في خلق المزيد من سيناريوهات التواصل مع المستخدمين، والمغامرة في أسواق أحدث، مما يتيح للمستخدمين إدراك سحر علامة أومودا التجارية بشكل أعمق، وتوفير المزيد من المنتجات الرائدة والعصرية والأكثر جدارة للمستهلكين العالميين. ، مما يقود إلى وسيلة سفر جديدة تماماً.
#Omoda_ksa
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حول أومودا
من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.
تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية "CROSS" تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.
في اسم OMODA، تمثل الحرف "O" نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما "MODA" فيأخذ من "Modern"، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.
ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم "O-universe" للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!

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