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15 كورالا في أول فرقة أحسائية

11/16/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الموسيقي والمدرب في العلوم الموسيقية صابر المضحي، الشروع في تأسيس أول فرقة ((كورال)) موسيقية في الأحساء، تضم 15 عضوًا ((من الجنسين))، ممن يمتلكون أداءً ((صوتيًا)) إبداعيًا، وعزفًا متقدمًا مع الآلات الموسيقية المختلفة ((آلة العود، جيتار، الأورج))، بخبرات بعضهم تمتد لـ 16 عامًا، وتمكنهم من ضرب الإيقاع والزمن، ومشاركة بعضهم في فرق موسيقية وطنية، وحضور دورات تدريبية متخصصة في الفنون الأدائية والشعبية.
أبان المضحي، أن التدريب استمر لمدة 3 أيام، مع التركيز على 4 مقطوعات موسيقية، علاوة على تقديم بعض أساسيات الأداء، ومعرفة مساحة كل صوت بالكورال، ومعرفة شروط الأداء المحترف، ملمحًا إلى إطلاق ملتقى ((شهري)) موسيقي بالتنسيق مع الدار وذلك ضمن خطة 2024، مع تكثيف بعض الدروس الصوتية التي من شأنها تطوير الأداء.
أضاف أن ((الكورال))، هم الأعضاء، الذين يقفون وراء المؤدي الأساسي للمقطوعة الموسيقية أو الغنائية، ويؤدون المقطوعة بشكل جماعي ((موحد))، بنفس التكنيك الصوتي بطريقة احترافية، ويجري حاليًا بناء حقيبة تعليمية، تتضمن دروس في الموسيقى النظرية مع الاهتمام بتعلم المقامات العربية، وسيتم توزيعها على جميع أعضاء الفرقة مع التركيز على الموشحات الأندلسية والقصائد الوطنية في التدريب.
وأوضحت مديرة دار نورة الموسى للفنون المبدعة في الأحساء صابرين الماجد، أن أفراد فرقة الكورال، يحملون مواهب متقدمة، في الفنون الموسيقية، وهي فرصة لإبراز مواهبهم الفنية والغنائية والموسيقية.

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