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الالتزام البيئي يجيز للقطاع الخاص استخدام 36 تقنية بيئية

11/16/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج تقييم 36 تقنية بيئية يمكن للقطاع الخاص والحكومي استخدامها، وهي ضمن الشروط الأساسية للتصاريح البيئية التي تمنح لأي منشأة ذات أثر بيئي.
و أوضح مدير عام إدارة التقنيات البيئية في المركز، المهندس عدنان العلياني بأن تقييم التقنيات الصديقة للبيئة يأتي كأحد الحلول التي يقدمها الخبراء في المركز لكافة القطاعات التنموية بهدف تحسين البيئة حسب استخدامها والذي سيرفع جودة الأوساط البيئية التي تستخدم فيها، مشيراً إلى أنها اعتمدت وفق معايير وشروط عالية الجودة وأثبتت حسب استخداماتها بأنها ذات انبعاثات كربونية أقل، و لا تحتوى أو تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة، وأنها الأقل إصداراً للنفايات والأقل استخداماً للمواد الخطرة مقارنة بغيرها من البدائل، بالإضافة إلى أنها تدعم إعادة الاستخدام والتدوير وكذلك معالجتها للنفايات المتولدة عند انتهاء العمر الافتراضي لها، منوها بأن كل ذلك يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أهداف نظام البيئة.
وأشار العلياني إلى أن أحد أكثر التقنيات البيئية طلباً جاء من نصيب تقنية كورية أثبتت نجاعتها في تقليل تطاير الغبار والأتربة في قطاعات البناء والسياحة والأسكان والزراعة بنسبة ٣٠٪؜ وهو ما سيسهم في تحسين جودة الهواء في أماكن البناء وغيرها من المواقع التي تعاني من مشاكل تطاير الغبار والأتربة.

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