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لافروف: مصر لاعب عالمى ودورها يتجاوز قضية الشرق الأوسط

11/16/2023 2:24:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس:“إن مصر أصبحت لاعبا عالميا ودورها يتجاوز قضية التسوية في الشرق الأوسط”.

وأضاف لافروف ، في مقابلة مع قناة (آر تي) الإخبارية نشرت وزارة الخارجية الروسية مضمونها على موقعها الإلكتروني:“إن مصر تمتلك قدرات كدولة وكلاعب عالمي إلى ما بعد الشرق الأوسط والقارة الأفريقية”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أهمية قمة“القاهرة للسلام” التي عقدتها مصر في 21 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذه القمة كانت الحدث الأول بعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وتابع لافروف:“لقد كانت هذه القمة مهمة لإظهار أن المجتمع الدولي لا يريد التزام الصمت بشأن ما يحدث، بل يسعى إلى وقف أي عمل عسكري وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح للمدنيين من الدول الأخرى بمغادرة هذه المنطقة وضمان السلام والأمن لسكان قطاع غزة”.

أ. ش. أ

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