3 ملايين و550 ألف دينار قيمة أسهم بورصة البحرين فى أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في“بورصة البحرين” خلال هذا الأسبوع تسعة ملايين و452 ألفا و312 سهما بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و578 ألفا و120 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 296 صفقة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم أربع شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و499 ألفا و578 دينارا أو ما نسبته %41.91 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و375 ألفا و958 سهما، تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و309 آلاف و343 دينارا بنسبة 36.59 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها ستة ملايين و788 ألفا و350 سهما، تم تنفيذها من خلال 158 صفقة.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، خلال خمسة أيام عمل، 715 ألفا و624 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و890 ألفا و462 سهما، فيما بلغ متوسط عدد الصفقات 59 صفقة.
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