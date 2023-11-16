3 ملايين و550 ألف دينار قيمة أسهم بورصة البحرين فى أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في“بورصة البحرين” خلال هذا الأسبوع تسعة ملايين و452 ألفا و312 سهما بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و578 ألفا و120 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 296 صفقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم أربع شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و499 ألفا و578 دينارا أو ما نسبته %41.91 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و375 ألفا و958 سهما، تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و309 آلاف و343 دينارا بنسبة 36.59 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها ستة ملايين و788 ألفا و350 سهما، تم تنفيذها من خلال 158 صفقة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، خلال خمسة أيام عمل، 715 ألفا و624 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و890 ألفا و462 سهما، فيما بلغ متوسط عدد الصفقات 59 صفقة.