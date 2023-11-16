على بابا تلغى خططها لفصل وحدة الحوسبة وإدراج أعمال البقالة فى البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ألغت شركة“علي بابا” خططها لفصل وحدتها للحوسبة السحابية في كيان مستقل، وعلقت خطط إدراج وحدة البقالة التابعة لها في البورصة، مع تراجع حماس المستثمرين تجاه جهودها لإعادة الهيكلة.
وذكرت شركة التجارة الإلكترونية الصينية في بيان الخميس، أن ضوابط التصدير الأمريكية تسببت بحالة من عدم اليقين تحيط بأعمالها للحوسبة السحابية، ما دفعها لإلغاء خطط طرح أسهمها في البورصة.
كما كشفت عن تعليق سلسلة البقالة التابعة لها“فريشبو- Freshippo” لخطط إدراجها مؤقتًا، حيث تعمل“علي بابا” على تقييم ظروف السوق.
في مارس، أعلنت“علي بابا” خططًا لتقسيم أعمالها إلى ست وحدات مستقلة، ما أثار إعجاب المستثمرين، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 20% في الأيام التالية للإعلان، لكن غياب التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الصيني يحد من شهية المستثمرين الآن. أرقام
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