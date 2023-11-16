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على بابا تلغى خططها لفصل وحدة الحوسبة وإدراج أعمال البقالة فى البورصة

11/16/2023 2:24:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ألغت شركة“علي بابا” خططها لفصل وحدتها للحوسبة السحابية في كيان مستقل، وعلقت خطط إدراج وحدة البقالة التابعة لها في البورصة، مع تراجع حماس المستثمرين تجاه جهودها لإعادة الهيكلة.

وذكرت شركة التجارة الإلكترونية الصينية في بيان الخميس، أن ضوابط التصدير الأمريكية تسببت بحالة من عدم اليقين تحيط بأعمالها للحوسبة السحابية، ما دفعها لإلغاء خطط طرح أسهمها في البورصة.

كما كشفت عن تعليق سلسلة البقالة التابعة لها“فريشبو- Freshippo” لخطط إدراجها مؤقتًا، حيث تعمل“علي بابا” على تقييم ظروف السوق.

في مارس، أعلنت“علي بابا” خططًا لتقسيم أعمالها إلى ست وحدات مستقلة، ما أثار إعجاب المستثمرين، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 20% في الأيام التالية للإعلان، لكن غياب التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الصيني يحد من شهية المستثمرين الآن.

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