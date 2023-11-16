الكويت والسعودية توقعان اتفاق دراسة الجدوى لمشروع ربط السكك الحديدية بينهما

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة الأشغال العامة الكويتية ونظيرتها السعودية اليوم الخميس، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع تحالف (sysrta).
وأوضحت (الأشغال الكويتية)، في بيان اليوم الخميس، أن وكيل وزارة الأشغال الكويتية عيد الرشيدي وقع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.
ونقل البيان عن الرشيدي قوله إن أهمية الاتفاقية تأتي باعتبارها رغبة من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، علاوة على خدمة عملية النقل في البلدين.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين، إذ أن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تستغرق 650 كيلو مترا وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي، مبينا أن المدة الزمنية للانتهاء من اتفاقية دراسة الجدوى ستة أشهر.
ونوه بالجهود المبذولة من الجانبين خلال فترة التسعة أشهر وصولا لتوقيع الاتفاقية التي تعد أحد برامج الحكومة والمناط تنفيذها عبر (الأشغال) وبمتابعة حثيثة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
أ. ش. أ
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