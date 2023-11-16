الكويت والسعودية توقعان اتفاق دراسة الجدوى لمشروع ربط السكك الحديدية بينهما

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة الأشغال العامة الكويتية ونظيرتها السعودية اليوم الخميس، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع تحالف (sysrta).

وأوضحت (الأشغال الكويتية)، في بيان اليوم الخميس، أن وكيل وزارة الأشغال الكويتية عيد الرشيدي وقع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.

ونقل البيان عن الرشيدي قوله إن أهمية الاتفاقية تأتي باعتبارها رغبة من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، علاوة على خدمة عملية النقل في البلدين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين، إذ أن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تستغرق 650 كيلو مترا وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي، مبينا أن المدة الزمنية للانتهاء من اتفاقية دراسة الجدوى ستة أشهر.

ونوه بالجهود المبذولة من الجانبين خلال فترة التسعة أشهر وصولا لتوقيع الاتفاقية التي تعد أحد برامج الحكومة والمناط تنفيذها عبر (الأشغال) وبمتابعة حثيثة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

أ. ش. أ