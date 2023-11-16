مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1.946.52 نقطة بارتفاع وقدره 1.45 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.75 نقطة بارتفاع وقدره 1.85 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم قد بلغت 730 ألفا و40 سهما بقيمة إجمالية قدرها 199 ألفا و103 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 21 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 68.65% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ