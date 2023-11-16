مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1.946.52 نقطة بارتفاع وقدره 1.45 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.75 نقطة بارتفاع وقدره 1.85 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم قد بلغت 730 ألفا و40 سهما بقيمة إجمالية قدرها 199 ألفا و103 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 21 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 68.65% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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