ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2020

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر، لتسجل المخزونات أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر 2020.
يأتي هذا بعد أن استأنفت الوكالة نشر التقارير إثر توقف مؤقت لتحديث الأنظمة، حيث أظهرت البيانات انخفاض المخزونات بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، وهو أول انخفاض منذ نهاية مارس.
وخلال الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 3.833 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 5.4% أو نحو 198 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.6% أو نحو 203 مليارات قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.630 تريليون قدم مكعبة.
أرقام
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