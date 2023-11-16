ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2020

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر، لتسجل المخزونات أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر 2020.

يأتي هذا بعد أن استأنفت الوكالة نشر التقارير إثر توقف مؤقت لتحديث الأنظمة، حيث أظهرت البيانات انخفاض المخزونات بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، وهو أول انخفاض منذ نهاية مارس.

وخلال الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 3.833 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 5.4% أو نحو 198 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.6% أو نحو 203 مليارات قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.630 تريليون قدم مكعبة.

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