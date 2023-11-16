انخفاض الإنتاج الصناعى فى أمريكا بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال أكتوبر، بخلاف توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تراجع لا يتجاوز 0.4%.

وأرجع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان اليوم الخميس، الانخفاض إلى هبوط إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 10% على خلفية إضراب عمال السيارات في بعض الشركات الكبرى.

وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية وحده بنسبة 0.7%، لكن مع استبعاد أعمال السيارات، فإنه ارتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.

كما انخفض إنتاج قطاع المرافق بنسبة 1.6% في أكتوبر، فيما ارتفع إنتاج التعدين – الذي يشمل النفط والغاز الطبيعي – بنسبة 0.4% بعد استقراره في سبتمبر.

فيما واصلت طلبيات الدفاع الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 1.7%، وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.

وانخفض معدل استغلال القدرات – الذي يعكس معدل استغلال الحدود القصوى لتشغيل المصانع والمناجم والمرافق العامة في البلاد – إلى 78.9% من 79.5% في سبتمبر.