Friday, 17 November 2023 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الإنتاج الصناعى فى أمريكا بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

11/16/2023 2:24:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال أكتوبر، بخلاف توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تراجع لا يتجاوز 0.4%.

وأرجع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان اليوم الخميس، الانخفاض إلى هبوط إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 10% على خلفية إضراب عمال السيارات في بعض الشركات الكبرى.

وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية وحده بنسبة 0.7%، لكن مع استبعاد أعمال السيارات، فإنه ارتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.

كما انخفض إنتاج قطاع المرافق بنسبة 1.6% في أكتوبر، فيما ارتفع إنتاج التعدين – الذي يشمل النفط والغاز الطبيعي – بنسبة 0.4% بعد استقراره في سبتمبر.

فيما واصلت طلبيات الدفاع الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 1.7%، وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.

وانخفض معدل استغلال القدرات – الذي يعكس معدل استغلال الحدود القصوى لتشغيل المصانع والمناجم والمرافق العامة في البلاد – إلى 78.9% من 79.5% في سبتمبر.

أرقام

MENAFN16112023000202011048ID1107441881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث