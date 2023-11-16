انخفاض الإنتاج الصناعى فى أمريكا بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال أكتوبر، بخلاف توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تراجع لا يتجاوز 0.4%.
وأرجع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان اليوم الخميس، الانخفاض إلى هبوط إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 10% على خلفية إضراب عمال السيارات في بعض الشركات الكبرى.
وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية وحده بنسبة 0.7%، لكن مع استبعاد أعمال السيارات، فإنه ارتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.
كما انخفض إنتاج قطاع المرافق بنسبة 1.6% في أكتوبر، فيما ارتفع إنتاج التعدين – الذي يشمل النفط والغاز الطبيعي – بنسبة 0.4% بعد استقراره في سبتمبر.
فيما واصلت طلبيات الدفاع الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 1.7%، وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.
وانخفض معدل استغلال القدرات – الذي يعكس معدل استغلال الحدود القصوى لتشغيل المصانع والمناجم والمرافق العامة في البلاد – إلى 78.9% من 79.5% في سبتمبر. أرقام
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