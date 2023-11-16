انخفاض أسعار واردات السلع الأمريكية لأول مرة فى 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ يونيو، وبأكثر من المتوقع، في إشارة إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس، انخفاض مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.8% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في الشهر السابق.
وكانت هذه القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته“وول ستريت جورنال”، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 0.3%، كما أنها تأتي بعد 3 أشهر متتالية من ارتفاع أسعار الواردات.
وانخفضت أسعار واردات الوقود للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، حيث تراجعت بنسبة 6.3% في أكتوبر، بعد ارتفاعها في سبتمبر بنسبة 6.3%.
وباستثناء الوقود، انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.2%، متراجعة للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض أسعار الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والمنتجات الاستهلاكية.
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