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انخفاض أسعار واردات السلع الأمريكية لأول مرة فى 4 أشهر

11/16/2023 2:24:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسعار السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ يونيو، وبأكثر من المتوقع، في إشارة إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس، انخفاض مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.8% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في الشهر السابق.

وكانت هذه القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته“وول ستريت جورنال”، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 0.3%، كما أنها تأتي بعد 3 أشهر متتالية من ارتفاع أسعار الواردات.

وانخفضت أسعار واردات الوقود للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، حيث تراجعت بنسبة 6.3% في أكتوبر، بعد ارتفاعها في سبتمبر بنسبة 6.3%.

وباستثناء الوقود، انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.2%، متراجعة للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض أسعار الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والمنتجات الاستهلاكية.

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