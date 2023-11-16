سهم على بابا يتراجع بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2022

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم“علي بابا” المدرج في الولايات المتحدة خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت الشركة تحقيق صافي دخل أقل من التوقعات، فضلاً عن عدم استكمال عملية فصل أعمالها للحوسبة السحابية.

وخلال التداولات، تراجع سهم“علي بابا” المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 10.15% وهي أكبر وتيرة منذ أكتوبر 2022، قبل أن يقلص خسائره منخفضًا بنسبة 9.6% عند 78.69 دولار.

وأعلنت“علي بابا” تحقيق إيرادات بقيمة 224.79 مليار يوان (31 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بتوقعات 224.3 مليار يوان، وبلغ صافي الدخل القابل للتوزيع على حملة الأسهم العادية 27.7 مليار يوان (3.8 مليار دولار)، مقابل التوقعات عند 29.7 مليار يوان.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية إنها لن تستكمل إجراءات فصل أن وحدة الحوسبة السحابية” كلاود إنتليجنس جروب”، وذلك بسبب القيود الأمريكية على صادرات الرقائق، التي تزيد من حالة عدم اليقين حول الآفاق المستقبلية لأعمالها.

وخلال بيان الخميس، علقت“علي بابا” أيضًا خطط إدراج وحدة البقالة“فريشبو- Freshippo” التابعة لها في البورصة، مع تراجع حماس المستثمرين تجاه جهودها لإعادة الهيكلة.

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