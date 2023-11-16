سهم على بابا يتراجع بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم“علي بابا” المدرج في الولايات المتحدة خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت الشركة تحقيق صافي دخل أقل من التوقعات، فضلاً عن عدم استكمال عملية فصل أعمالها للحوسبة السحابية.
وخلال التداولات، تراجع سهم“علي بابا” المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 10.15% وهي أكبر وتيرة منذ أكتوبر 2022، قبل أن يقلص خسائره منخفضًا بنسبة 9.6% عند 78.69 دولار.
وأعلنت“علي بابا” تحقيق إيرادات بقيمة 224.79 مليار يوان (31 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بتوقعات 224.3 مليار يوان، وبلغ صافي الدخل القابل للتوزيع على حملة الأسهم العادية 27.7 مليار يوان (3.8 مليار دولار)، مقابل التوقعات عند 29.7 مليار يوان.
وقالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية إنها لن تستكمل إجراءات فصل أن وحدة الحوسبة السحابية” كلاود إنتليجنس جروب”، وذلك بسبب القيود الأمريكية على صادرات الرقائق، التي تزيد من حالة عدم اليقين حول الآفاق المستقبلية لأعمالها.
وخلال بيان الخميس، علقت“علي بابا” أيضًا خطط إدراج وحدة البقالة“فريشبو- Freshippo” التابعة لها في البورصة، مع تراجع حماس المستثمرين تجاه جهودها لإعادة الهيكلة.
أرقام
MENAFN16112023000202011048ID1107441879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.