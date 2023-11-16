الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع خسائر قطاع الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الخميس، مع انخفاض أسهم شركات النفط والغاز على خلفية هبوط الأسعار في ظل مخاوف ضعف الطلب، بالتزامن مع تباطؤ الإنفاق على السلع الفاخرة نتيجة التشديد النقدي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% إلى 451.2 نقطة تقريبًا، مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات بنسبة 2.7% و1.5% و1.4% على التوالي.

وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 15786 نقطة، هبط مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% إلى 7410 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.55% عند 7168 نقطة.

وانخفض سهم“بربريBurberry” (لندن: BRBY) بنسبة 11.15%، بعد أن حذرت شركة الأزياء الفاخرة البريطانية من أنها قد تفشل في تحقيق توقعات إيراداتها السنوية وسط تباطؤ الإنفاق العالمي، بحسب“سي إن بي سي”.

وأوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي خلال كلمتها في المؤتمر السنوي للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، أن تعرض الدخل الحقيقي المتاح للأسر لضغوط، ناجم عن ارتفاع التضخم، وحذرت من أن تدهور الاقتصاد قد يهدد جودة أصول وربحية مؤسسات الائتمان، مشيرة للمخاطر الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول.

أرقام