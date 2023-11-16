الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع خسائر قطاع الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الخميس، مع انخفاض أسهم شركات النفط والغاز على خلفية هبوط الأسعار في ظل مخاوف ضعف الطلب، بالتزامن مع تباطؤ الإنفاق على السلع الفاخرة نتيجة التشديد النقدي.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% إلى 451.2 نقطة تقريبًا، مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات بنسبة 2.7% و1.5% و1.4% على التوالي.
وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 15786 نقطة، هبط مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1% إلى 7410 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.55% عند 7168 نقطة.
وانخفض سهم“بربريBurberry” (لندن: BRBY) بنسبة 11.15%، بعد أن حذرت شركة الأزياء الفاخرة البريطانية من أنها قد تفشل في تحقيق توقعات إيراداتها السنوية وسط تباطؤ الإنفاق العالمي، بحسب“سي إن بي سي”.
وأوضحت“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي خلال كلمتها في المؤتمر السنوي للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، أن تعرض الدخل الحقيقي المتاح للأسر لضغوط، ناجم عن ارتفاع التضخم، وحذرت من أن تدهور الاقتصاد قد يهدد جودة أصول وربحية مؤسسات الائتمان، مشيرة للمخاطر الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول.
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