عقود الغاز الأمريكية تتراجع بأكثر من 3% مع تقييم ارتفاع المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم ارتفاع المخزونات لأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر 2020.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.2% عند 3.088 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 3.265 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 3.833 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 5.4% أو نحو 198 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط ​​إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 107.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 104.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر.

وبحسب“رويترز”، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس أكثر دفئًا من المعتاد حتى الحادي والعشرين من نوفمبر قبل أن يتحول للبرودة في الفترة بين الثاني والعشرين من نوفمبر والأول من ديسمبر.