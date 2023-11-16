عقود الغاز الأمريكية تتراجع بأكثر من 3% مع تقييم ارتفاع المخزونات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم ارتفاع المخزونات لأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر 2020.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.2% عند 3.088 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن لامست 3.265 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 60 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 3.833 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 5.4% أو نحو 198 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 107.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 104.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر.
وبحسب“رويترز”، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس أكثر دفئًا من المعتاد حتى الحادي والعشرين من نوفمبر قبل أن يتحول للبرودة في الفترة بين الثاني والعشرين من نوفمبر والأول من ديسمبر. أرقام
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