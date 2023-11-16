باركليز يتوقع تفوق الأسهم العالمية على السندات فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع الاستراتيجيون في بنك“باركليز” أن تتفوق الأسهم العالمية على السندات من حيث الأداء في عام 2024، إذ من المتوقع أن يكون الهبوط الاقتصادي“هادئًا”.

ورفع المحللون توصيتهم للأسهم العالمية إلى“زيادة الوزن”، بدلًا من أدوات الدخل الثابت، حيث يتوقعون أن تحقق الأسهم عائدات متوسطة إلى مرتفعة من رقم واحد، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا العام المقبل.

وكتب المحللون في مذكرة الخميس، أن هذه التوقعات تظل قائمة حتى مع بقاء عوائد السندات مرتفعة، مضيفين أن توقعات أرباح مؤشر“إس آند بي 500” تبدو متفائلة للغاية بالنسبة لهم.

ويتعارض ذلك مع توقعات شركة“بيمكو” التي أصبحت أكثر تفاؤلًا إزاء السندات، فيما أظهر مسح حديث لـ”بنك أوف أمريكا” أن المستثمرين أصبحوا أكثر إيجابية بشأن السندات منذ الأزمة المالية العالمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس في أقل من شهر، حيث استوعبت الأسواق بشكل كامل تقريبًا احتمالات التشديد النقدي.

ومع ذلك، قال محللو“باركليز”:“من المرجح أن تعكس عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الانخفاض من الذروة، بسبب الاتجاه الصعودي المحتمل للاقتصاد، ونعتقد أن الأسهم ستستفيد”.