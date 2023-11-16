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ارتفاع مؤشر البورصة التونسية فى ختام التعاملات

11/16/2023 2:24:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة التونسية (توننداكس)، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.07% ليبلغ 8473.6 نقطة وسط حجم تداول بلغت قيمته 3.4 مليون دينار.

وذكرت البورصة التونسية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن سهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات جاء فى الصدارة بنسبة 5.7%.

أ. ش. أ

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