الذهب يضيف 23 دولارًا عند التسوية مع توقعات الانتهاء من التشديد النقدى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين تسجيل طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، في إشارة إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.15% أو 23 دولارًا عند 1987.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1991.1 دولار.
بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 104.31 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة بنحو 13 ألف طلب إلى 231 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر، مقارنة بتوقعات زيادة عدد الطلبات إلى 222 ألف طلب.
يأتي هذا مع تجنب مجلس الشيوخ خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة الأمريكية، بعد إقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت، وإرساله إلى الرئيس“جو بايدن” لاعتماده قانونًا قبل موعد نهائي يحل بداية الأسبوع المقبل. أرقام
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