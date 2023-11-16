الذهب يضيف 23 دولارًا عند التسوية مع توقعات الانتهاء من التشديد النقدى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين تسجيل طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، في إشارة إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.15% أو 23 دولارًا عند 1987.3 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1991.1 دولار.

بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 104.31 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة بنحو 13 ألف طلب إلى 231 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر، مقارنة بتوقعات زيادة عدد الطلبات إلى 222 ألف طلب.

يأتي هذا مع تجنب مجلس الشيوخ خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة الأمريكية، بعد إقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت، وإرساله إلى الرئيس“جو بايدن” لاعتماده قانونًا قبل موعد نهائي يحل بداية الأسبوع المقبل.