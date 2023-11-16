تنمية المشروعات: حريصون على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية، خاصة الجهات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي في مجال تسويق منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة وفتح منافذ متعددة للصناعة المصرية في الأسواق الأفريقية فضلا عن إقامة المعارض المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال رحمي للسفير الدكتور كيموكو دياكيتي، سفير السنغال في مصر، وإدريسا ديابيرا، المدير التنفيذي للوكالة السنغالية لتنمية ومراقبة الشركات الصغيرة والمتوسطة (ADEPME) وخالد الميقاتي رئيس المجلس السنغالي المصري ورئيس هيئة المصدرين.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم أن رحمي استعرض مع السفير السنغالي سبل التعاون المستقبلي المشترك حيث تم مناقشة امكانية التعاون فى مجالات صناعة النباتات العطرية والطبية والأغذية المصنعة، وقطاعات مواد البناء والانشاءات والأدوية والصناعات الهندسية وذلك بالإضافة إلى مجالات صناعة النسيج وصناعات الملابس الجاهزة، وتطرقت المناقشات إلى إمكانية اقامة معارض مشتركة لعرض منتجات البلدين فى مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات اليدوية، وكذلك تم دعوة دولة السنغال للمشاركة فى فعاليات الدورة القادمة لمعرض“تراثنا 2024” للصناعات الحرفية واليدوية.

وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل حاليا على فتح قنوات جديدة مع الدول الأفريقية الشقيقة لزيادة حجم التبادل التجارى بينها وتبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات في هذه الدول والتشبيك بينهم للوصول إلى منتج أفضل وآليات تسويق فعالة تخدم الاقتصاد الأفريقي بشكل عام.

وقد جاء هذا الاجتماع استكمالا لفعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية الثالث وشارك فيه الجهاز بجناح متميز ضم عدد متنوع من أصحاب المشروعات اليدوية والغذائية وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز التي تعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والدولية.