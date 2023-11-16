الحكومة تتحرك لمنع المضاربات على السلع الرئيسية.. منها السكر

الحكومة تتحرك لمنع المضاربات على السلع الرئيسية.. منها السكر
التاريخ
11/16/2023 2:23:09 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر.
وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن الدولة سوف تتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
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