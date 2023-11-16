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جلوبال الإماراتية تسدد 530.2 مليون دولار من صفقة الاستحواذ على حصة بـإيسترن كومبانى

11/16/2023 2:23:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الشركة الإماراتية تسدد 94.8 مليون دولار باقى قيمة الصفقة على أقساط خلال الفترة المقبلة

قالت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، سددت بالفعل 16.4 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالدولار الأمريكى بما يعادل 530.21 مليون دولار، فى إطار تنفيذ صفقة الاستحواذ المتفق عليها سبتمبر الماضى.

لكن“إيسترن كومبانى”، ذكرت فى إفصاح للبورصة المصرية، أن القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى والذى تبلغ قيمته نحو 94.8 مليون دولار على دفعات طبقاً لجدول سداد منصوص عليه بالاتفاقية.

وتتضمن الصفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، أكبر منتج للسجائر فى مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة.

وقد تمت الموافقة على الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصرى فى الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إى إف جى هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد لشركة ((جلوبال للاستثمار)) لإتمام عملية الاستحواذ.

وبذلك خفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها فى رأسمال الشرقية“إيسترن كومبانى”، من 55.95% إلى 25.95%.

وباعت القابضة للصناعات الكيماوية 669 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.4 مليار جنيه.

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