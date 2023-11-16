جلوبال الإماراتية تسدد 530.2 مليون دولار من صفقة الاستحواذ على حصة بـإيسترن كومبانى

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة الإماراتية تسدد 94.8 مليون دولار باقى قيمة الصفقة على أقساط خلال الفترة المقبلة
قالت الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، إن شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، سددت بالفعل 16.4 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالدولار الأمريكى بما يعادل 530.21 مليون دولار، فى إطار تنفيذ صفقة الاستحواذ المتفق عليها سبتمبر الماضى.
لكن“إيسترن كومبانى”، ذكرت فى إفصاح للبورصة المصرية، أن القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى والذى تبلغ قيمته نحو 94.8 مليون دولار على دفعات طبقاً لجدول سداد منصوص عليه بالاتفاقية.
وتتضمن الصفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، أكبر منتج للسجائر فى مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة.
وقد تمت الموافقة على الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصرى فى الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إى إف جى هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد لشركة ((جلوبال للاستثمار)) لإتمام عملية الاستحواذ.
وبذلك خفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها فى رأسمال الشرقية“إيسترن كومبانى”، من 55.95% إلى 25.95%.
وباعت القابضة للصناعات الكيماوية 669 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.4 مليار جنيه.
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