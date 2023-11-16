Friday, 17 November 2023 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات إسرائيلية جديدة على عدة قرى وبلدات جنوب لبنان

11/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال الحربية أغارات على أطراف بلدات: جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب، في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، صباح اليوم، نفس المناطق، بالإضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت
أطراف بلدتي رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول، لقصف مدفعي إسرائيلي.


MENAFN16112023000205011050ID1107441864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث