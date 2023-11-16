غارات إسرائيلية جديدة على عدة قرى وبلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال الحربية أغارات على أطراف بلدات: جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب، في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، صباح اليوم، نفس المناطق، بالإضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت

أطراف بلدتي رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول، لقصف مدفعي إسرائيلي.



