غارات إسرائيلية جديدة على عدة قرى وبلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان.
وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال الحربية أغارات على أطراف بلدات: جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب، في القطاع الغربي.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، صباح اليوم، نفس المناطق، بالإضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت
أطراف بلدتي رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول، لقصف مدفعي إسرائيلي.
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