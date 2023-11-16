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مواجهات مع قوات الاحتلال في بورين جنوب نابلس

11/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في قرية بورين جنوب مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين وممتلكاتهم.


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