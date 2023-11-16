مواجهات مع قوات الاحتلال في بورين جنوب نابلس
التاريخ
11/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في قرية بورين جنوب مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين وممتلكاتهم.
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