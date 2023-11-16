قوات الاحتلال تقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم
التاريخ
11/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بلدة فرعون جنوب طولكرم.
وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت دورياتها الراجلة في أحيائها وتحديدا الحي الغربي، واعتلت أسطح عدد من البنايات في المنطقة.
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