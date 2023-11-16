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إصابة طالبين بمواجهات مع الاحتلال بعد اقتحام جامعة القدس

11/16/2023 2:22:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أصيب طالبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وتحطيم محتويات مجلس الطلبة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى مجلس الطلبة وحطتم ممتلكات للكتل الطلابية وصادرت جزءا منها.

كما أكدت مصادر طبيه في البلدة إصابة طالبين على الأقل خلال اعتداء الاحتلال على الطلبة المتواجدين في محيط الجامعة وداخلها خلال عمليه الاقتحام.


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