إصابة طالبين بمواجهات مع الاحتلال بعد اقتحام جامعة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أصيب طالبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وتحطيم محتويات مجلس الطلبة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى مجلس الطلبة وحطتم ممتلكات للكتل الطلابية وصادرت جزءا منها.
كما أكدت مصادر طبيه في البلدة إصابة طالبين على الأقل خلال اعتداء الاحتلال على الطلبة المتواجدين في محيط الجامعة وداخلها خلال عمليه الاقتحام.
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