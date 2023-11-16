الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على حاجز عسكري
التاريخ
11/16/2023 2:22:43 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شاباً من مدينة جنين.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور الدين محمود حسن ريّال أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.
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