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الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على حاجز عسكري

11/16/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شاباً من مدينة جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور الدين محمود حسن ريّال أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.


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