معرض للمنتجات الجلدية بالقاهرة يناير المقبل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة- تنطلق في يناير المقبل الدورة 18 من معرض القاهرة الدولي للجلود، وهو معرض متخصص في مجال صناعة وتجارة الجلود في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو المصدر الأول لأصحاب المحلات والتجار والمصانع.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المعرض يعد فرصة لمقابلة نخبة مصانع الجلود والتعرف على مستجدات الصناعة وتوسيع دائرة النشاط، حيث تشمل مجالات المعرض الأحذية الرجالي والحريمي والأطفال، والملابس والاكسسوارات الجلدية والمشغولات اليدوية والحقائب الجلدية والأحزمة والمحافظ، وعددًا من المنتجات الأخرى من الجلد الطبيعي والصناعي.

وكشف مهران عن جذب عدد من المستوردين من الدول الأفريقية والعربية على هامش المعرض بهدف الاتجاه للسوق الخارجي لتصدير المنتجات المصنعة بقيمة مضافة مصرية مع مراعاة أذواق هذه الدول التي تختلف جزئياً عن السوق المصري، خاصة في ظل التطوير الكبير والمستمر في صناعة الجلود المصرية بكافة أشكالها مما يسمح بتصنيع احتياجات الأسواق العربية والأفريقية.

وتفاوض شعبة الجلود فى الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح ان التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية (الجنيه المصري) وأزمة نقص العملة خلال السنوات الأخيرة، أدي إلى تراجع كبير في حجم واردات مصر من الجلود الخام والتي كان يتم استيرادها بكميات كبيرة من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأفريقية منها السودان.

وطالب مهران بضرورة فتح باب تصدير الجلود الخام والنصف مصنعه مرة آخري في ظل توجه الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة ان القرار صدر عام 2011 ولظروف معينة، مؤكدا على ان القرارات الخاصة بالتجارة الخارجية تتغير بصورة نصف سنوية ولا يمكن الاستمرار في قرار مر عليه أكثر من 12 عام، في ظل التغيرات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وشدد على انه يؤيد فتح باب تصدير الجلود الخام، ولكنه مع مساواة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، مع باقي المناطق الصناعية الاخري، وان يشملها أيضا قرار حظر تصدير الجلود الخام، وضرورة ان تمر بعمليات تصنيعية قبل إعادة تصديرها من باب العدالة والمساواة بين كافة العاملين في القطاع.

وكانت الدكتور أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، أكدت على ضرورة تشديد الرقابة حيال فحص صادرات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من الجلود وفقا لبعض الضوابط والاشتراطات الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة.

وأضافت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ضرورة أن يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية الى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.





KHALED DESOUKI \ AFP