الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 50.45 جنيه فى السوق الموازية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
سجل سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعًا طفيفًا فى السوق الموازية أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 50.45 جنيها مقارنة بـ50.30 جنيها خلال تعاملات أمس.
وارتفع سعر صرف اليورو إلى 53.45 جنيها اليوم الخميس مقارنة بـ52.53 جنيها أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى إلى 60.3 جنيها مقارنة بـ60.19 جنيها.
وتستهدف الحكومة تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، خاصة بعد النجاح فى إصدار سندات ((الباندا)) المستدامة بسوق المال الصينى بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات ((الساموراى)) بقيمة 75 مليار ين يابانى.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكى عند متوسط 46 جنيها فى السوق الموازية مطلع شهر نوفمبر الجارى.
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