الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 50.45 جنيه فى السوق الموازية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > سجل سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعًا طفيفًا فى السوق الموازية أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 50.45 جنيها مقارنة بـ50.30 جنيها خلال تعاملات أمس.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 53.45 جنيها اليوم الخميس مقارنة بـ52.53 جنيها أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى إلى 60.3 جنيها مقارنة بـ60.19 جنيها.

وتستهدف الحكومة تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، خاصة بعد النجاح فى إصدار سندات ((الباندا)) المستدامة بسوق المال الصينى بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات ((الساموراى)) بقيمة 75 مليار ين يابانى.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكى عند متوسط 46 جنيها فى السوق الموازية مطلع شهر نوفمبر الجارى.