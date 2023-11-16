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التجارى الدولى يقترض 150 مليون دولار من الأوروبى لإعادة الإعمار - جريدة البورصة

11/16/2023 2:05:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أعلن البنك التجارى الدولى – مصر حصوله على قرض مساند بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لدعم الشريحة الثانية من رأس المال.

وقال“التجارى الدولى”، فى إفصاح لبورصة لندن، إن القرض بأجل 10 سنوات، ويدعم آفاق النمو للبنك، ويجعله أكثر تحوطا ضد المخاطر الخارجية المحتملة التى تواجه الاقتصاد.

وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، إن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لطالما كانت أحد الأصول الثمينة للبنك فى الأوقات المليئة بالتحديات.

وأضاف عز العرب، أن القرض المساند لن يساعد“التجارى الدولى” فى دعم قاعدته الرأسمالية فحسب، لكن أيضا يدعم خطط النمو الطموحة، ويخلق فرصا ضخمة فى السوق المصرى.

وقال يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفرض المساند يدعم التوسع فى نشاط الإقراض بمصر خاصة الموجه للاقتصاد الأخضر.

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