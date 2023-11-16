التجارى الدولى يقترض 150 مليون دولار من الأوروبى لإعادة الإعمار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أعلن البنك التجارى الدولى – مصر حصوله على قرض مساند بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لدعم الشريحة الثانية من رأس المال.
وقال“التجارى الدولى”، فى إفصاح لبورصة لندن، إن القرض بأجل 10 سنوات، ويدعم آفاق النمو للبنك، ويجعله أكثر تحوطا ضد المخاطر الخارجية المحتملة التى تواجه الاقتصاد.
وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، إن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لطالما كانت أحد الأصول الثمينة للبنك فى الأوقات المليئة بالتحديات.
وأضاف عز العرب، أن القرض المساند لن يساعد“التجارى الدولى” فى دعم قاعدته الرأسمالية فحسب، لكن أيضا يدعم خطط النمو الطموحة، ويخلق فرصا ضخمة فى السوق المصرى.
وقال يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفرض المساند يدعم التوسع فى نشاط الإقراض بمصر خاصة الموجه للاقتصاد الأخضر.
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