محافظة الجيزة تدشن مجلسًا اقتصاديًا واجتماعيًا لبحث المعوقات وجذب المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ الجيزة أحمد راشد إننا نحرص على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والاعتماد على الأدوات التكنولوجية لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا قرب إنهاء وضع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد والتي ستكون إضافة هامة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة المعني ببحث المعوقات التي تواجه الاستثمار وجذب المستثمرين، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن المجلس سيكون له دور رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وآليات تحسين ظروف العمالة، مما سيكون له بالغ الأثر فى خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون تراخيص وضمها لدورة الإقتصاد، وفقًا لمعايير التنمية المستدامة ودون التسبب في زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.

وأوضح أن مهام المجلس تتشضمن أيضًا مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة بتسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال؛ للتعامل معها بجانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية.

وتابع:“أن المحافظة قد أسهمت في تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة، بجانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والأثار وزيادة نسبة المنشآت من 20 لـ30% من إجمالي مساحة الأرض”.

وفي السياق، أعلن محافظ الجيزة قرب الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش التي من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في اطار خطة الدولة في ذلك الصدد .

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش، مؤكدًا عزم المحافظة على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة المشروعات الكبرى والصناعات الأساسية ولزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات والصادرات المصرية، وتشجيع الحرف اليدوية وإيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أ. ش. أ