محافظة الجيزة تدشن مجلسًا اقتصاديًا واجتماعيًا لبحث المعوقات وجذب المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ الجيزة أحمد راشد إننا نحرص على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والاعتماد على الأدوات التكنولوجية لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا قرب إنهاء وضع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد والتي ستكون إضافة هامة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار.
جاء ذلك خلال جلسة تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة المعني ببحث المعوقات التي تواجه الاستثمار وجذب المستثمرين، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وأضاف المحافظ أن المجلس سيكون له دور رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وآليات تحسين ظروف العمالة، مما سيكون له بالغ الأثر فى خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون تراخيص وضمها لدورة الإقتصاد، وفقًا لمعايير التنمية المستدامة ودون التسبب في زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.
وأوضح أن مهام المجلس تتشضمن أيضًا مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة بتسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال؛ للتعامل معها بجانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية.
وتابع:“أن المحافظة قد أسهمت في تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة، بجانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والأثار وزيادة نسبة المنشآت من 20 لـ30% من إجمالي مساحة الأرض”.
وفي السياق، أعلن محافظ الجيزة قرب الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش التي من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في اطار خطة الدولة في ذلك الصدد .
ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش، مؤكدًا عزم المحافظة على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة المشروعات الكبرى والصناعات الأساسية ولزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات والصادرات المصرية، وتشجيع الحرف اليدوية وإيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أ. ش. أ
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