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منح حق استغلال منطقة استثمارية فى الجيزة لـاستثمار مصر ومكسيم

11/16/2023 2:04:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتى“استثمار مصر للتنمية” و”مجموعة مكسيم الاستثمارية” للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودى مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها.

وقال مجلس الوزراء، إن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.

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