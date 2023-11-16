منح حق استغلال منطقة استثمارية فى الجيزة لـاستثمار مصر ومكسيم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتى“استثمار مصر للتنمية” و”مجموعة مكسيم الاستثمارية” للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودى مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها.
وقال مجلس الوزراء، إن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.
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