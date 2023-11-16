البنك الدولى يختار منصة إلكترونية مصرية للمشاركة فى تقرير العمل بلا حدود

MENAFN - Al-Borsa News) اختار فريق عمل البنك الدولى منصة العمل الحر المصرية الحريفة“elharefa”، للمشاركة فى تقرير الوظائف العالمية عبر الإنترنت والذى جاء تحت عنوان“عمل بلا حدود.. وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت” والذى يستهدف تحليل النمو الأخير للمنصات المحلية والإقليمية، وكيفية تأثير العمل المستقل عبر الإنترنت فى زيادة المشاركة فى سوق العمل خاصة لمن يواجه صعوبة التنقل وعلى رأسهم النساء وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف دراسة البنك الدولى مناقشة عمليات منصات العمل الحر وفئات أصحاب العمل والمهنيين المستقلين الفريلانسر الذين يتعاملون مع مختلف المنصات للتعرف على أفضل الممارسات واستخلاص الدروس للاستفادة منها فى الدراسة بهدف التعمق فى أنشطة منصات العمل البارزة بمختلف مناطق وبلدان العالم للتعرف على أساليب الإدارة والأفكار والخبرات.

وتم الاعتماد على مصادر بيانات موثوقة لتقدير حجم السوق باستخدام مزيج مبتكر من الأساليب التى تشمل علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات المسجلة، إلى جانب مسح استقصائى عالمى على شبكة الإنترنت فى 17 بلدا فى 6 مناطق باستخدام تكنولوجيا (RDIT).

وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن عدد العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت على مستوى العالم يتراوح بين 154 مليونا و435 مليونا، لافتا إلى أن عدد العاملين المسجلين فى هذا المجال على شبكة الإنترنت يبلغ 154 مليون عامل على مستوى العالم، يصل عددهم كعمالة ثانوية إلى 435 مليون عامل حر مؤقت على شبكة الإنترنت على مستوى العالم.

وكشفت دراسة البنك الدولى، أن نسبة العاملين فى سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى القوى العاملة العالمية تتراوح من 4.4 إلى 12.5% موضحا وجود نمو سريع فى السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب جائحة كورونا.

وأكدت نرمين النمر الرئيس التنفيذى ومؤسس منصة الحريفة المصرية المتخصصة فى العمل الحر، على أهمية اختيار البنك الدولى لمنصة الحريفة للمشاركة فى التقرير الخاص“عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت” باعتبارها المنصة العربية الوحيدة التى تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن هناك أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات المنصة بعضوية تصل قرابة 52 ألف فرد.

وقالت إن الشركات تستفيد من قوة عمل مرنة وتستعين بعمالة حرة مؤقتة عبر الإنترنت للوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب والمهارات والخبرات بهدف خفض تكاليف الشركات الناشئة وتكاليف المعاملات والتغلب على القيود التقليدية التى تعوق التوظيف، وتعزيز الإنتاجية، وهو أمر غاية فى الأهمية لنمو الوظائف الجديدة فى أى اقتصاد، خصوصا لمؤسسات الأعمال الأعمال المتوسطة والصغيرة والناشئة.

وتابعت النمر:“الشركات الأصغر حجما لا تستعين فقط بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت – freelancers ولكنها أيضا تعتمد على مصادر خارجية بنظام التعهيد من خلال المنصات لإنجاز نسبة أكبر من أعمالها مقارنة بالشركات الكبيرة، ولذلك يعتبر أصحاب المهن والأعمال الحرة هم على الأرجح من سيستعينون بالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت لتقديم خدمات المعاونة والخدمات المهنية”.

وأضافت أن نظام العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت قد يخلق فرص عمل جديدة لكنه يواجه تحديات كبيرة فلا تزال هناك مخاطر وتفاوتات فى اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أبرزها الوصول إلى خدمات الإنترنت أو الأجهزة الرقمية مثل أجهزة اللابتوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (التابلت) حيث يعانى الكثير من العمالة من التمييز فى الحصول على العمل ذو الأجر المرتفع خاصة النساء.

وأشارت إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت لبناء المهارات الرقمية، وتنمية فرص كسب الدخل والمشاركة مع المنصات لتوسعة نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية للمهنيين غير الرسميين عبر برامج مستهدفة لتحسين سبل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وخيارات الدفع، وفى الوقت نفسه الحماية من المخاطر وحماية العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت من خلال الأشكال الحديثة للتفاوض الاجتماعى.