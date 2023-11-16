سيليكون 21 تستعرض حلولها الأمنية المتخصصة فى Cairoict

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سيليكون 21 لحلول التكنولوجيا والقيمة المضافة عن مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023 والذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الحالى.

وقال الدكتور حازم الشرباصي، رئيس مجموعة سيليكون 21، إن الشركة منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالها فى السوق المصرية تتواجد بقوة فى المعرض سواء من خلال جناح خاص بها أو من خلال الشركات العالمية التى تمثلها فى السوق المصرية.

وأضاف:“F5 اختارت مؤخرا شركة سيليكون 21 موزعا معتمدا لمنتجاتها فى السوق المصرية انطلاقا من خبرات سيليكون 21 الواسعة فى مجال توزيع ودعم الحلول التكنولوجية فى السوق المصرية، علاوة على تعزيز التواجد الإقليمى لشركة F5 فى السوق المحلية يمثل اختيار F5 لموزع رسمى فى حجم شركتنا جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز تواجدها وخدماتها فى السوق الإقليمية، إضافة الى تعزيز القدرة على التسويق والدعم، حيث يُتيح هذا الاختيار لعملاء F5 فى مصر الوصول إلى خدمات مُحسنة من حيث التسويق والدعم الفنى”.

وقال تامر جلال، رئيس قطاع التسويق بمجموعة سيليكون 21، إنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة ودعم فنى لعملائنا، خاصة وأن الشركة نجحت فى الحفاظ على نسب نموها خلال العام الحالى رغم التحديات العالمية والاقتصادية التى شهدتها البلاد.

يذكر أن سيليكون 21 تستعرض أبرز الحلول التقنية التى تخدم جميع القطاعات وأبرزها القطاع المصرفى والحكومى وأيضا التعليمى وقطاع الاتصالات.