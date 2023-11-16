سيليكون 21 تستعرض حلولها الأمنية المتخصصة فى Cairoict

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة سيليكون 21 لحلول التكنولوجيا والقيمة المضافة عن مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023 والذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الحالى.
وقال الدكتور حازم الشرباصي، رئيس مجموعة سيليكون 21، إن الشركة منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالها فى السوق المصرية تتواجد بقوة فى المعرض سواء من خلال جناح خاص بها أو من خلال الشركات العالمية التى تمثلها فى السوق المصرية.
وأضاف:“F5 اختارت مؤخرا شركة سيليكون 21 موزعا معتمدا لمنتجاتها فى السوق المصرية انطلاقا من خبرات سيليكون 21 الواسعة فى مجال توزيع ودعم الحلول التكنولوجية فى السوق المصرية، علاوة على تعزيز التواجد الإقليمى لشركة F5 فى السوق المحلية يمثل اختيار F5 لموزع رسمى فى حجم شركتنا جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز تواجدها وخدماتها فى السوق الإقليمية، إضافة الى تعزيز القدرة على التسويق والدعم، حيث يُتيح هذا الاختيار لعملاء F5 فى مصر الوصول إلى خدمات مُحسنة من حيث التسويق والدعم الفنى”.
وقال تامر جلال، رئيس قطاع التسويق بمجموعة سيليكون 21، إنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة ودعم فنى لعملائنا، خاصة وأن الشركة نجحت فى الحفاظ على نسب نموها خلال العام الحالى رغم التحديات العالمية والاقتصادية التى شهدتها البلاد.
يذكر أن سيليكون 21 تستعرض أبرز الحلول التقنية التى تخدم جميع القطاعات وأبرزها القطاع المصرفى والحكومى وأيضا التعليمى وقطاع الاتصالات.
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