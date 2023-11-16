السيادي السعودي يرفع حصته في إي فاينانس بنسبة 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%.
وأضاف سرحان، في مقابلة مع“العربية Business”، أن الصندوق رفع حصته عبر الشراء من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية.
ويستحوذ الصندوق السيادي السعودي على 25% من شركة“إي فاينانس”.
وكشفت الشركة ، أمس الأربعاء، عن حصولها على ترخيص ممارسة أنشطتها في المملكة العربية السعودية.
وقال سرحان، إن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التوسعات الجغرافية المستهدفة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف، في بيان للبورصة أمس، أن شركته تمضي قدما في إتمام إنشاء فرعها الأول وإطلاق عملياتها بالمملكة، الأمر الذي سيؤدي دورا محوريا في توطيد الشراكة الاستراتيجية للمجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال إبرام عدد من العقود التي تمكن إي فاينانس من تقديم باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في القطاعات الرئيسية بشتى أنحاء المملكة.
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