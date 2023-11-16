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السيادي السعودي يرفع حصته في إي فاينانس بنسبة 2%

11/16/2023 2:04:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%.

وأضاف سرحان، في مقابلة مع“العربية Business”، أن الصندوق رفع حصته عبر الشراء من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية.

ويستحوذ الصندوق السيادي السعودي على 25% من شركة“إي فاينانس”.

وكشفت الشركة ، أمس الأربعاء، عن حصولها على ترخيص ممارسة أنشطتها في المملكة العربية السعودية.

وقال سرحان، إن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التوسعات الجغرافية المستهدفة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف، في بيان للبورصة أمس، أن شركته تمضي قدما في إتمام إنشاء فرعها الأول وإطلاق عملياتها بالمملكة، الأمر الذي سيؤدي دورا محوريا في توطيد الشراكة الاستراتيجية للمجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال إبرام عدد من العقود التي تمكن إي فاينانس من تقديم باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في القطاعات الرئيسية بشتى أنحاء المملكة.

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