الأردن: تراجع حجوزات الفنادق بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف وزير السياحة الأردني مكرم القيسي، عن تراجع حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال القيسي، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40% منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70%، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

وأضاف القيسي أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.

وأشار إلى أن النشرة الأخيرة للبنك المركزي أشارت إلى أن الدخل السياحي الأردني بلغ 4.5 مليار دينار، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الزوار بحسب بيانات وزارة الداخلية 5.5 مليون زائر، مؤكدا أن هذه الأرقام ممتازة، وتعدت المستهدفة للوزارة.

وكشف أنه تم تشكيل فريق برئاسة أمين عام وزارة السياحة وعضوية عدد من ممثلي القطاع السياحي وتحديدا جمعية الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام، والداخلية والخارجية ودائرة الآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وهي في حالة انعقاد دائم.

ولفت إلى استمرار الوزارة بالمشاركة بجميع المعارض السياحية الدولية، وتكثيف النشاط الإعلامي كما يحصل في سوق السياحة العالمي في لندن، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة متابعة لدراسة الأثر الاقتصادي لانخفاض عدد السياح من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي.

أ. ش. أ