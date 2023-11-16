محافظ أسوان: المحافظة لديها الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ، أسوان أشرف عطية، أن المحافظة لديها الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للاستثمار، ويجرى حالياً إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر لتصبح قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية لما تمتلكه من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية واستثمارية متنوعة.

جاء ذلك خلال توقيع المحافظ، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس تيسير ممدوح خاصر رئيس الجهاز، بشأن الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التى تقام على أرض المحافظة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي بالمحافظة.

وقال المحافظ:“نعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية، ولاسيما مع التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الاستثمار فى الوقت الحالى، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الاستثمار، والمتابعة الدوؤبة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق القيمة المضافة والاستغلال الجيد للثروات التعدينية والمحجرية التى تساهم فى إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى تحقيق التنمية الصناعية باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي.

ووجه أشرف عطية، بسرعة التنسيق بين المسئولين بالمحافظة والجهاز لعقد ورشة عمل لتقريب وجهات النظر، وعرض كافة المقترحات والرؤى لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، قدم المهندس تيسير ممدوح شكره لمحافظ أسوان على حسن الاستقبال، مشيدا بما تمتلكه المحافظة من رؤى وفكر مستنير لاستثمار مقوماتها المتنوعة بشكل إيجابى، وهو ما يفتح الباب معه لجذب الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.

وقال إننا سنسعى وفقاً لبروتوكول التعاون، إلى القيام بأي أعمال تتعلق بالدراسات الحقلية والمساحية وإعداد الرسومات التصميمية والمقايسات، وكذا مستندات الطرح والبت والترسية، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تحتاج إليها المحافظة لسير منظومة وآلية العمل على أكمل وجه.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، انتظام الدراسة بقسم اللغة الكورية، منذ بداية الأسبوع الماضي بعد أن أنهت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، التعاقد مع عضوين من أعضاء هيئة التدريس من كوريا الجنوبية وهما الدكتور لي وون سو وحرمه يوون يونج وان، خبيرة اللغة الكورية، في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة.