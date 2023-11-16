محافظ أسوان: المحافظة لديها الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ، أسوان أشرف عطية، أن المحافظة لديها الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للاستثمار، ويجرى حالياً إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر لتصبح قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية لما تمتلكه من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية واستثمارية متنوعة.
جاء ذلك خلال توقيع المحافظ، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس تيسير ممدوح خاصر رئيس الجهاز، بشأن الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التى تقام على أرض المحافظة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي بالمحافظة.
وقال المحافظ:“نعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية، ولاسيما مع التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الاستثمار فى الوقت الحالى، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الاستثمار، والمتابعة الدوؤبة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق القيمة المضافة والاستغلال الجيد للثروات التعدينية والمحجرية التى تساهم فى إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى تحقيق التنمية الصناعية باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي.
ووجه أشرف عطية، بسرعة التنسيق بين المسئولين بالمحافظة والجهاز لعقد ورشة عمل لتقريب وجهات النظر، وعرض كافة المقترحات والرؤى لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين.
من جانبه، قدم المهندس تيسير ممدوح شكره لمحافظ أسوان على حسن الاستقبال، مشيدا بما تمتلكه المحافظة من رؤى وفكر مستنير لاستثمار مقوماتها المتنوعة بشكل إيجابى، وهو ما يفتح الباب معه لجذب الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.
وقال إننا سنسعى وفقاً لبروتوكول التعاون، إلى القيام بأي أعمال تتعلق بالدراسات الحقلية والمساحية وإعداد الرسومات التصميمية والمقايسات، وكذا مستندات الطرح والبت والترسية، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تحتاج إليها المحافظة لسير منظومة وآلية العمل على أكمل وجه.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، انتظام الدراسة بقسم اللغة الكورية، منذ بداية الأسبوع الماضي بعد أن أنهت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، التعاقد مع عضوين من أعضاء هيئة التدريس من كوريا الجنوبية وهما الدكتور لي وون سو وحرمه يوون يونج وان، خبيرة اللغة الكورية، في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة.
MENAFN16112023000202011048ID1107441714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.