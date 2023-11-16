بالم هيلز تتفاوض للحصول على تمويل لمشروع باديا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت شركة بالم هيلز للتعمير، بيانًا توضيحيًا بشأن الأخبار المنشورة بخصوص التفاوض للحصول على تمويل مصرفي لمشروع باديا.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها دائما تحرص على توفير مصادر تمويل متنوعة لكافة مشروعات الشركة.
وأضافت أنه في هذا الإطار بدأت في مفاوضات للحصول على تمويل لمشروع باديا إحدى أكبر مشروعات الشركة في غرب القاهرة.
وأكدت أنها ستقوم بالافصاح عن أية تطورات متعلقة بهذا الشأن.
وكانت ضخت شركة بالم هيلز للتعمير استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، فى الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية والتجارية لتسريع وتيرتها تحوطاً من التضخم، حسبما قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف ((منصور))، أن ((بالم هيلز)) استحوذت على أرض جديدة فى منطقة غرب القاهرة ستضيف نحو 1.6 مليون متر مربع من الأراضى لمجتمعات ((بالم هيلز أكتوبر))، على أن تقوم بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع المستهدف على تلك الأرض خلال الربع الأول من عام 2024.
وتابع ((منصور)): ((مع اقتراب العام من نهايته، سيظل تركيزنا منصباً على تقديم المزيد من الكفاءات التشغيلية المتفوقة والأداء المالى القوى خلال الربع الرابع من عام 2023)).
وحققت شركة ((بالم هيلز)) مبيعات قياسية جديدة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بقيمة 35 مليار جنيه، مقارنة بـ17.5 مليار فى الفترة المقارنة بنمو قدره 100% على أساس سنوى.
واستحوذت مشروعات بادية، والساحل الشمالى، وبالم هيلز القاهرة الجديدة، وبالم هيلز الإسكندرية على 85% من إجمالى المبيعات الجديدة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وتخطت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير حاجز المليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى مسجلة 1.049 مليار جنيه، مقابل 910.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.
وقفز صافى إيرادات النشاط للشركة بنهاية سبتمبر الماضى ليصل إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 9.55 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
ونمت تكاليف النشاط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى لتصل إلى 7.45 مليار جينه، مقابل 6.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
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