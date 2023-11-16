بالم هيلز تتفاوض للحصول على تمويل لمشروع باديا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت شركة بالم هيلز للتعمير، بيانًا توضيحيًا بشأن الأخبار المنشورة بخصوص التفاوض للحصول على تمويل مصرفي لمشروع باديا.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها دائما تحرص على توفير مصادر تمويل متنوعة لكافة مشروعات الشركة.

وأضافت أنه في هذا الإطار بدأت في مفاوضات للحصول على تمويل لمشروع باديا إحدى أكبر مشروعات الشركة في غرب القاهرة.

وأكدت أنها ستقوم بالافصاح عن أية تطورات متعلقة بهذا الشأن.

وكانت ضخت شركة بالم هيلز للتعمير استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، فى الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية والتجارية لتسريع وتيرتها تحوطاً من التضخم، حسبما قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف ((منصور))، أن ((بالم هيلز)) استحوذت على أرض جديدة فى منطقة غرب القاهرة ستضيف نحو 1.6 مليون متر مربع من الأراضى لمجتمعات ((بالم هيلز أكتوبر))، على أن تقوم بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع المستهدف على تلك الأرض خلال الربع الأول من عام 2024.

وتابع ((منصور)): ((مع اقتراب العام من نهايته، سيظل تركيزنا منصباً على تقديم المزيد من الكفاءات التشغيلية المتفوقة والأداء المالى القوى خلال الربع الرابع من عام 2023)).

وحققت شركة ((بالم هيلز)) مبيعات قياسية جديدة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بقيمة 35 مليار جنيه، مقارنة بـ17.5 مليار فى الفترة المقارنة بنمو قدره 100% على أساس سنوى.

واستحوذت مشروعات بادية، والساحل الشمالى، وبالم هيلز القاهرة الجديدة، وبالم هيلز الإسكندرية على 85% من إجمالى المبيعات الجديدة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وتخطت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير حاجز المليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى مسجلة 1.049 مليار جنيه، مقابل 910.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.

وقفز صافى إيرادات النشاط للشركة بنهاية سبتمبر الماضى ليصل إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 9.55 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

ونمت تكاليف النشاط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى لتصل إلى 7.45 مليار جينه، مقابل 6.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.