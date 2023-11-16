دبى: 1.9 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية هذا اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 585 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 706.35 مليون درهم و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 22.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 196.8 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.03 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 82.12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 92.02 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 63.88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 274.15 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 50.2 مليون درهم و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 223.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ام سقيم الثانيه بقيمة 35.5 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 27.49 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 102.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 14.95 مليون درهم.



