تراجع ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، حيث انخفضت بمقدار 22 نقطة منذ شهر يوليو، متأثرة بارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تجاوزت 7%.
وأظهر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، انخفاضًا بمقدار 6 نقاط إلى 34 نقطة خلال نوفمبر، وهو ما جاء خلافًا للتوقعات باستقراره عند 40 نقطة المسجلة خلال الشهر الماضي، ليسجل المؤشر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.
وبحسب الاستطلاع، تراجع مؤشر ظروف المبيعات الحالية 6 نقاط إلى 40 نقطة خلال الشهر، كما انخفض مؤشر المشترين المحتملين 5 نقاط إلى 21 نقطة، وهبط مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة 5 نقاط إلى 39 نقطة.
وقالت” أليسيا هيوي”، رئيسة مجلس إدارة الجمعية:” أدى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى زيادة تكاليف التمويل لشركات بناء المساكن ومطوري الأراضي، الأمر الذي أضاف المزيد من التحديات أمام المعروض من المنازل، في ظل انخفاض مخزون إعادة البيع في السوق”.
وأدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى قيام المزيد من شركات البناء باستخدام حوافز المبيعات لجذب مشتري المنازل، حيث بلغت حصة شركات البناء التي خفضت الأسعار لتعزيز المبيعات نحو 36% في نوفمبر، ارتفاعًا من 32% في الشهرين السابقين.
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