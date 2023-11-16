تراجع ثقة شركات بناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، حيث انخفضت بمقدار 22 نقطة منذ شهر يوليو، متأثرة بارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تجاوزت 7%.

وأظهر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، انخفاضًا بمقدار 6 نقاط إلى 34 نقطة خلال نوفمبر، وهو ما جاء خلافًا للتوقعات باستقراره عند 40 نقطة المسجلة خلال الشهر الماضي، ليسجل المؤشر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.

وبحسب الاستطلاع، تراجع مؤشر ظروف المبيعات الحالية 6 نقاط إلى 40 نقطة خلال الشهر، كما انخفض مؤشر المشترين المحتملين 5 نقاط إلى 21 نقطة، وهبط مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة 5 نقاط إلى 39 نقطة.

وقالت” أليسيا هيوي”، رئيسة مجلس إدارة الجمعية:” أدى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى زيادة تكاليف التمويل لشركات بناء المساكن ومطوري الأراضي، الأمر الذي أضاف المزيد من التحديات أمام المعروض من المنازل، في ظل انخفاض مخزون إعادة البيع في السوق”.

وأدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى قيام المزيد من شركات البناء باستخدام حوافز المبيعات لجذب مشتري المنازل، حيث بلغت حصة شركات البناء التي خفضت الأسعار لتعزيز المبيعات نحو 36% في نوفمبر، ارتفاعًا من 32% في الشهرين السابقين.