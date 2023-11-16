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اعتماد عقد تقنين أكبر قطعة أرض بمساحة مليوني متر في الشروق - جريدة البورصة

11/16/2023 2:04:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه تم اعتماد عقد تقنين بمقابل عينى لأكبر قطعة أرض لأحد الكيانات بمنطقة“جنيفة” بمدينة الشروق، بمساحة تقريبية مليوني متر مسطح، على أن تؤول نصف تلك المساحة لصالح جهاز مدينة الشروق، نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية.

وأضاف غنيم، أن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وأوضح أن ذلك يأتي أيضا ضمن النتائج الإيجابية التي حققتها الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي، والمضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وأتاحت التعامل بعدة محاور.

من جانبه قال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوباً مسار القطار الكهربائي الخفيف L.R.T (العاصمة – السلام – العاشر)، وشمالاً طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، موضحا أن المنطقة بعد التخطيط ستكون من المناطق المتميزة بمدينة الشروق.

أ ش أ

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