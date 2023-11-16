اعتماد عقد تقنين أكبر قطعة أرض بمساحة مليوني متر في الشروق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه تم اعتماد عقد تقنين بمقابل عينى لأكبر قطعة أرض لأحد الكيانات بمنطقة“جنيفة” بمدينة الشروق، بمساحة تقريبية مليوني متر مسطح، على أن تؤول نصف تلك المساحة لصالح جهاز مدينة الشروق، نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية.
وأضاف غنيم، أن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وأوضح أن ذلك يأتي أيضا ضمن النتائج الإيجابية التي حققتها الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي، والمضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وأتاحت التعامل بعدة محاور.
من جانبه قال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوباً مسار القطار الكهربائي الخفيف L.R.T (العاصمة – السلام – العاشر)، وشمالاً طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، موضحا أن المنطقة بعد التخطيط ستكون من المناطق المتميزة بمدينة الشروق.
أ ش أ
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