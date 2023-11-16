بالم هيلز: لا نشتري دولارات من السوق السوداء وجميع عقودنا بالجنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع حازم بدران الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، حدوث استقرار نسبي في أسعار العقارات في مصر خلال المرحلة الحالية، على الرغم من التوقعات بحدوث تخفيض لقيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وقال بدران في مقابلة مع“العربية Business”، إن زيادات الأسعار ستكون محدودة في الفترة المقبلة بعد تمرير الجزء الأكبر من الزيادة في الأشهر الماضية.
وأوضح أن التكلفة والأسعار موضوعة على أساس السعر المتوقع لسعر الصرف في مصر وليس الأسعار السائدة لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
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وأضاف أن شركة بالم هيلز لا توفر دولارات من السوق السوداء للعملة لأنها مطور عقاري وليست مقاولا، والمنوط به توفير المستلزمات المقاولين، موضحا:“جميع عقودنا بالجنيه المصري، وأسعار العقود موضوعة وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع وليس السائد”.
وكشف أن مبيعات بالم هيلز أغلبها للمصريين والتي تمثل ما يقارب الـ90%، فيما تمثل المبيعات الخارجية ما يتراوح بين 10-15 % سواء للمصريين في الخارج أو العرب في منطقة الخليج.
وأشار إلى أن الشركة تدرس فرص التوسع في العديد من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ونتطلع لاستكشاف الفرص المناسبة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
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