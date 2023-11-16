بالم هيلز: لا نشتري دولارات من السوق السوداء وجميع عقودنا بالجنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع حازم بدران الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، حدوث استقرار نسبي في أسعار العقارات في مصر خلال المرحلة الحالية، على الرغم من التوقعات بحدوث تخفيض لقيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال بدران في مقابلة مع“العربية Business”، إن زيادات الأسعار ستكون محدودة في الفترة المقبلة بعد تمرير الجزء الأكبر من الزيادة في الأشهر الماضية.

وأوضح أن التكلفة والأسعار موضوعة على أساس السعر المتوقع لسعر الصرف في مصر وليس الأسعار السائدة لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأضاف أن شركة بالم هيلز لا توفر دولارات من السوق السوداء للعملة لأنها مطور عقاري وليست مقاولا، والمنوط به توفير المستلزمات المقاولين، موضحا:“جميع عقودنا بالجنيه المصري، وأسعار العقود موضوعة وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع وليس السائد”.

وكشف أن مبيعات بالم هيلز أغلبها للمصريين والتي تمثل ما يقارب الـ90%، فيما تمثل المبيعات الخارجية ما يتراوح بين 10-15 % سواء للمصريين في الخارج أو العرب في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن الشركة تدرس فرص التوسع في العديد من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ونتطلع لاستكشاف الفرص المناسبة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.